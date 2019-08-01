Yalçın Çıtak’tan rekor başarı! Üst üste ikinci kez…

Dünya genelinde 32 ülkeden 208 genç ve başarılı yelkencinin kıyasıya rekabet içinde olduğu turnuvada zirve mücadelesi veren Milli yelkenci Yalçın Çıtak, şampiyon olarak Türkiye’ye önemli bir başarı kazandırdı.

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Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi’nin 2001 doğumlu genç sporcusu Yalçın Çıtak, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde, Türk yelkenciliği adına çok önemli bir başarı daha elde etmişti.

Yalçın Çıtak, Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmuş ve Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatmıştı.