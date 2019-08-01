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Yalçın Çıtak’tan rekor başarı! Üst üste ikinci kez…
Diğer Sporlar

Yalçın Çıtak’tan rekor başarı! Üst üste ikinci kez…

Kanada’nın ev sahipliğinde 24-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan Laser Radial Dünya Gençler Şampiyonası’nda mücadele eden Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcusu Yalçın Çıtak, rekor bir başarıya imza attı.

1 Ağustos 2019 23:42

Dünya genelinde 32 ülkeden 208 genç ve başarılı yelkencinin kıyasıya rekabet içinde olduğu turnuvada zirve mücadelesi veren Milli yelkenci Yalçın Çıtak, şampiyon olarak Türkiye’ye önemli bir başarı kazandırdı.

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Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi’nin 2001 doğumlu genç sporcusu Yalçın Çıtak, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde, Türk yelkenciliği adına çok önemli bir başarı daha elde etmişti.

Yalçın Çıtak, Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmuş ve Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatmıştı.

Son güncelleme 23:53 | 1 Ağustos 2019
Yalçın Çıtak
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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