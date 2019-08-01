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Portekizli golcüden Milan’a beş yıllık imza
Transfer Haberleri

Portekizli golcüden Milan’a beş yıllık imza

Milan, Rafael Leao’yu kadrosuna kattı. İtalyan ekibi, Portekizli genç golcüyü 5 yıllığına renklerine bağladı.

1 Ağustos 2019 18:57

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Portekizli forvet oyuncusu Rafael Leao'yu transfer etti. Milan Kulübünden yapılan açıklamada, Fransa'nın Lille takımında forma giyen 20 yaşındaki Portekizli oyuncu Rafael Alexandre da Concei?ão Leao'nun transfer edildiği bildirildi.

Açıklamada, Leao'nun Milan ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, genç oyuncunun geçen sezon transfer olduğu Lille'de 26 maçta 8 gol attığı kaydedildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan, bu transferi 35 milyon avro ve 19 yaşındaki Portekizli defans oyuncusu Tiago Djalo karşılığında bitirdi. Leao'nun yıllık yaklaşık 2 milyon avro alacağı ifade edildi.

Son güncelleme 18:57 | 1 Ağustos 2019
milan Rafael Leao
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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