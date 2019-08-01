Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçında kısaltma tepki çekti! TRT’den açıklama geldi

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşan Yeni Malatyaspor’un kısaltmasına tepki geldi. TRT Spor’dan yayınlanan maçta Yeni Malatyaspor’un kısaltması ‘MAL’ olarak yapılınca, taraftarlar TRT Spor’a eleştiri yağdırdı.

Tepkilerin artması üzerine Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor maçını TRT Spor’da sunan Levent Özçelik, açıklama yapmak zorunda kaldı.

Levent Özçelik, yaptığı açıklamada kısaltmanın TRT Spor tarafından yapılmadığını belirterek “Malatyalı taraftarlarımızın özellikle Yeni Malatyaspor’un isminin kısaltılma şekliyle ilgili olarak serzenişlerini duydum. Bu kısaltma TRT tarafından değil, Slovenya yayıncı kuruluşu tarafından yapılmaktadır” ifadesini kullandı.