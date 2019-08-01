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Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçında kısaltma tepki çekti! TRT’den açıklama geldi
Yeni Malatyaspor

Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçında kısaltma tepki çekti! TRT’den açıklama geldi

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Yeni Malatyaspor, 2. Ön Eleme rövanş maçında Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı yayınlayan TRT Spor'a, Yeni Malatyaspor'un kısaltması hakkında tepki gelince, maçı sunan Levent Özçelik açıklama yapmak zorunda kaldı.

1 Ağustos 2019 22:25

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşan Yeni Malatyaspor’un kısaltmasına tepki geldi. TRT Spor’dan yayınlanan maçta Yeni Malatyaspor’un kısaltması ‘MAL’ olarak yapılınca, taraftarlar TRT Spor’a eleştiri yağdırdı.

Tepkilerin artması üzerine Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor maçını TRT Spor’da sunan Levent Özçelik, açıklama yapmak zorunda kaldı.

Levent Özçelik, yaptığı açıklamada kısaltmanın TRT Spor tarafından yapılmadığını belirterek “Malatyalı taraftarlarımızın özellikle Yeni Malatyaspor’un isminin kısaltılma şekliyle ilgili olarak serzenişlerini duydum. Bu kısaltma TRT tarafından değil, Slovenya yayıncı kuruluşu tarafından yapılmaktadır” ifadesini kullandı.

Son güncelleme 22:25 | 1 Ağustos 2019
avrupa ligi Olimpija Ljubljana trt spor uefa yeni malatyaspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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