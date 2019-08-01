Mustafa Denizli ile ilgili bilirkişi raporu belli oldu! İpotek için atılan imza “sahte” çıktı

Can Özçelik / Teknik Direktör Mustafa Denizli hakkında “Özel belgede sahtecilik” iddiasıyla açılan davanın dosyasına sunulan bilirkişi raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. Raporda, dava konusu belgede yer alan imzalardan Mustafa Denizli'ya ait olduğu belirtilen imzanın Denizli'nin “el ürünü” olduğu, Elçi'ye ait olduğu iddia edilen imzanın ise sahte olduğu vurgulandı. Mustafa Denizli hakkında boşanma aşamasında olduğu eşi Evin Elçi tarafından “imzamı taklit etti” şikayeti üzerine dava açılmıştı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında sunulan bilirkişi raporunda davaya konu belgede yer alan imzalarla mukayese için Evin Elçi, Mustafa Denizli ve Elif Özarslan'dan imza örnekleri alındığı vurgulandı. Bilirkişi raporunda dava konusu olan belgede yer alan imzalarla Mustafa Denizli ve Elif Özarslan'dan alınan imzaların karşılaştırıldığı, uygunluk ve benzerlik tespit edildiği belirtildi. Raporda, söz konusu imzaların Mustafa Denizli ve Elif Özarslan'ın “el ürünü olduğu” belirtildi.

İMZANIN KİM TARAFINDAN ATILDIĞI BELİRLENEMEDİ

Bilirkişi raporunda dava konusu belgede Evin Elçi'ye ait olduğu belirtilen imzanın da incelendiği ifade edildi.

Raporda, Evin Elçi'nin orijinal imzası ile belgede yer alan imzanın karşılaştırıldığı ve dava konusu belgede yer alan imzanın Evin Elçi'ye ait olmadığı ifade edildi.

Raporda, “İnceleme konusu belgede Evin Elçi Denizli adına atfen atılmış imza ile Evin Elçi Denizli’ye ait mukayese olarak gönderilen imza örnekleri arasında grafoloji tanı unsurları bakımından farklılıklar tespit edildiği, söz konusu imzanın şahsın orijinal imzasına benzetilmeye çalışılarak yavaş ve titrek bir şekilde atılmış imza olduğu inceleme konusu belgede Evin Elçi Denizli adına atfen atılmış imzanın Evin Elçi Denizli’nin el ürünü olmadığı” vurgulandı.

Raporda ayrıca Evin Elçi'nin sahte imzasını kim tarafından atıldığının da tespitinin istendiği ancak yapılan incelemede Elçi'ye ait olan imzanın kim tarafından atıldığının belirlenemediği vurgulandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianamede, Mustafa Denizli'nin bankaya teminat olarak gösterdiği taşınmazla ilgili eşi adına sahte imzalı belgeyi ibraz ettiği, banka görevlisinin de imzalar huzurunda atılmamış olmasına rağmen bu yönde şerh verip, sahte imzalı belgeyi yasal olarak geçerli hale getirmek suretiyle ‘Özel belgede sahtecilik’ suçunu işledikleri kaydedilmişti.