Max Kruse’dan Alman muhabire salvo: Sezonun ne zaman başladığını biz bilmiyoruz

Audi Cup’ta Bayern Münih’e 6-1 ve Real Madrid’e 5-3 mağlup olarak turnuvayı dördüncü bitiren Fenerbahçe’de yeni transfer Max Kruse, Alman ZDF kanalına açıklamalarda bulundu.

Takım olarak çok fazla hata yaptıklarını söyleyen Max Kruse ülkesinde verdiği röportajda, ”Oyunu daha hızlı oynamalıyız. Topu aldığımızda çok geç oynuyoruz, çok düşünüyoruz. Elit seviye bu ağırlığı kaldırmaz. Kalan sürede toparlanmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

‘İYİ Kİ İKİ HAFTAMIZ VAR’

Max Kruse sözlerine şöyle devam etti: ”Hem bireysel anlamda, hem takım olarak çok kötü defans yapıyoruz. Top sürülmeyecek yerde top sürüyoruz. Hoca istediği kadar uyarı yapsın, böyle hata yaparsan, bir şey yapamazsın. İyi ki daha iki haftamız var.”

‘BİZ BİLMİYORUZ DAHA AÇIKLANMADI’

Öte yandan röportajı yapan Alman muhabirin ”17 Ağustos'ta Gazişehir ile oynayacağınız maçta sezonu açacaksınız. Taraftarla buluşacağın için mutlu musun?” sorusuna esprili bir yanıt veren Kruse, ”Sezonun ne zaman başladığını bildiğiniz için sevindim. Biz bilmiyoruz çünkü, daha açıklanmadı” dedi.

Bilindiği üzere Süper Lig’de Cemil Usta Sezonu fikstürü açıklandı ama henüz ilk hafta oynanacak maçların tarihi ve saati belli değil.