MAÇ SONUCU | Türkiye Fransa 69-64 | Türkiye yarı finalde

Yunanistan’da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye, çeyrek finalde Fransa’yı 69-64 yenerek yarı finale yükseldi.

Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, çeyrek finalde Fransa ile karşı karşıya geldiği maçın ilk periyodunu 16-11, devreyi de 39-27 geride kapadı. Üçüncü çeyreğin de 56-44 Fransa lehine geçildiği maçın son periyodunda rakibini 8 sayıda tutan milliler, mücadeleyi 69-64 kazanarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekipte Tibet Görener 16 sayıyla en skorer isim olurken, Mustafa Kurtuldum 13 sayı kaydetti.

Milli takım, yarı finalde Büyük Britanya-Slovenya müsabakasının galibiyle eşleşecek. Yarı final karşılaşması 3 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.