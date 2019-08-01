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MAÇ SONUCU | Türkiye Fransa 69-64 | Türkiye yarı finalde
Milli Takımlar

MAÇ SONUCU | Türkiye Fransa 69-64 | Türkiye yarı finalde

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Fransa ile karşılaşan Türkiye, rakibini yenerek yarı finale yükseldi.

1 Ağustos 2019 20:46

Yunanistan’da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye, çeyrek finalde Fransa’yı 69-64 yenerek yarı finale yükseldi.

Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, çeyrek finalde Fransa ile karşı karşıya geldiği maçın ilk periyodunu 16-11, devreyi de 39-27 geride kapadı. Üçüncü çeyreğin de 56-44 Fransa lehine geçildiği maçın son periyodunda rakibini 8 sayıda tutan milliler, mücadeleyi 69-64 kazanarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekipte Tibet Görener 16 sayıyla en skorer isim olurken, Mustafa Kurtuldum 13 sayı kaydetti.

Milli takım, yarı finalde Büyük Britanya-Slovenya müsabakasının galibiyle eşleşecek. Yarı final karşılaşması 3 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.

Son güncelleme 20:46 | 1 Ağustos 2019
fransa türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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