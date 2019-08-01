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Kick boksçu Cesur Turgay’ın tepki çeken görüntüleri!

Daha önce trafikte, sokakta, bar çıkışı ettiği kavgalarla magazin basınının gündeminden düşmeyen ve çeşitli gazetelerin manşetlerinde 'meşhur' olan kick boksçu Cesur Turgay'ın youtube hesabında paylaştığı videolar hayrete düşürdü.

1 Ağustos 2019 12:52

4 dünya ve 9 Türkiye şampiyonluğu bulunan, ‘Yüreğin Kadar’ adlı televizyon programına katılarak ünlü olan Cesur Turgay’ın son icraatlari tepkilere neden oldu.

2016 yılında İzmir’in Torbalı ilçesinde trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişiyi hastanelik ettiği iddia edilen Cesur Turgay’ın yeni görüntüleri sosyal medyada infial yarattı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Trafikte tartıştığı insanları araçlarından indirerek tekme tokat döven ve o anları kamera kaydına aldırarak, youtube kanalında paylaşan Cesur Turgay’ın kendisi için herhangi bir tehdit oluşturmayan insanlara karşı kullandığı orantısız güç büyük tepki topladı.

TÜM VİDEOLARI SİLDİ

İnsanları dövüp video çektiren ve o anları internette paylaşan Cesur Turgay’ın son görüntüsünde yaşananlar, kan donduracak cinsten… Son paylaştığı videoda tartışmanın ardından kendisine bir şeyler anlatmaya çalışan tır şoförüne hiç beklemediği bir anda yumruk atarak yere düşüren Cesur Turgay, gelen tepkiler sonrası youtube hesabındaki tüm videoları kaldırdı.

BUGÜNE KADAR HİÇBİR YASAL İŞLEM YAPILMADI

İşin trajik tarafı insanları dövüp, videolarını çektiren ve herkesin görebileceği şekilde sosyal medya hesabından paylaşan Cesur Turgay hakkında bugüne kadar hiçbir yasal işlem yapılmadı. Turgay, gelen tepkiler nedeniyle videoları sildi ancak hala elini koluna sallayarak aramızda dolaşıyor.

Son güncelleme 13:02 | 1 Ağustos 2019
Cesur Turgay
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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