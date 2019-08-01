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James Michael McAdoo, Beşiktaş Sompo Sigorta’da
Beşiktaş

James Michael McAdoo, Beşiktaş Sompo Sigorta’da

Beşiktaş Sompo Sigorta, James Michael McAdoo'yu transfer ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, ABD'li oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

1 Ağustos 2019 13:18

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş Sompo Sigorta, kariyerinde iki NBA şampiyonluğu da bulunan uzun forvet James Michael McAdoo’yu kadrosuna kattı. 26 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş Sompo Sigorta’nın bu sezonki 5’inci transferi oldu. Beşiktaş, daha önce Shaquielle McKissic, Nemanja Djurisic, Jordan Theodore ve İsmet Akpınar’ı kadrosuna dahil etmişti.

Geçen sezon, İtalya Legabasket ekiplerinden Torino forması giyen McAdoo, Eurocup’ta 11.0 sayı, 5.0 ribaund istatistikleri ile mücadele etmişti. ABD’li oyuncu İtalya liginde ise 9.6 sayı, 4.6 ribaund ortalaması yakalamıştı.

Son güncelleme 13:18 | 1 Ağustos 2019
beşiktaş James Michael McAdoo transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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