Fikret Orman’dan Orhan Ak, yayıncı kuruluş ve transfer sözleri

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Avusturya kampında düzenlediği basın toplantısında, “Tabii ki transfer ihtiyacımız var. Bu sezon hocamızla beraber iyi bir çalışma dönemi geçiyoruz yönetimsel anlamda. Transferin bitmesine 1 aydan fazla var. Her seferinde söylüyorum. Beşiktaş Kulübü’nde transfer yapmak en kolay iş. Önemli olan mali portre. Olursa eğer kampa yetiştirmek istiyoruz. Kampa geleceğini sanmıyorum. Süreç içerisinde yoğunlaştığımız oyuncular var. 2 Eylül’e kadar mali koşullar altında en iyi işi yapmak istiyoruz. Zaman içerisinde sadece gelen değil giden oyuncular da olabilir” dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlıların yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Orhan Ak’ın Beşiktaş için faydalı işler yapmaya çalıştığını vurgulayan Orman, “Orhan Ak, Beşiktaş için uğraşıyor. Faydalı işler yapma niyetinde. Pırıl pırıl bir genç. Bunun benzer olaylarını daha önce de gördünüz ama böyle bir gündem yaratılmadı. Bugün bu gündem kapanacak ama yarın başka bir malzeme bulacaklar” ifadelerini kullandı.

“QUARESMA’NIN BİZİMLE 1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR, GİTMEK İSTERSE ŞARTLARINI KONUŞURUZ”

Ricardo Quaresma’nın takımdaki geleceği hakkında ise Orman, “Ricardo çok duygusal bir kişiliğe sahip. Futbol hayatının en uzun dönemini burada geçiriyor. 6.5-7 senesini Beşiktaş’ta geçirdi. Etkileniyor bazı durumlardan. Türkiye’yi tanıdığı için etkilenmemesi lazım aslında. Biz genel itibariyle hiçbir oyuncumuzla alakalı kamuoyu önünde gayri ciddi ifadelerde bulunmayız. Ricardo’nun bizimle 1 yıl daha sözleşmesi var. Gitmek isterse şartlarını konuşuruz. Hoca istemiyor diyorsunuz ama her hazırlık maçında 11’de oynuyor. Bugün söylediğiniz şey, yarın farklı gelişebilir. Bizim yolumuz başka. Biz o yolda devam ediyoruz. Bizim işlerimiz kamuya açık olduğu için herkes istediği gibi yorumluyor. Gerçekler burada olduğu gibi bir gün ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞ’IN MUTSUZLUĞU ÜZERİNE ÇALIŞAN BİR EKİP VAR”

Beşiktaş’ın mutsuz olması üzerine uğraşan bir takım gruplar olduğunu söyleyen Orman, “Beşiktaş’ta güzel bir sezon başlıyor. Güzel işler yapma gayretindeyiz. Beşiktaş, mutlulukla büyüyen bir kulüp. Beşiktaş’ın mutsuzluğu üzerine bir şey yapmayın. Fotoğraf benim açımdan çok açık. Küçük resme baktığımızda Beşiktaş’ın negatifliği üzerine çalışan bir ekip var. Bu ekip, her gün biri gitsin biri gelsin haberleriyle bir kesimi örgütlemeye çalışıyor. Bir gündem yaratmaya çalışıyorlar. Bu tip şeyler başka takımlarda da oluyor ama onlarda hiç konuşulmuyor. Beşiktaş taraftarı her yerde var. Kim bunu temsil ediyor? Bugün 30 kişi bir yerde buluştu bir açıklama yaptı diyelim, ‘şunu istemiyoruz’ dedi. Bu yetkiyi bu gruba kim veriyor? Legal bir grup kurarsın anlarım ama bunlara temsil hakkını kim veriyor? Amaç, Beşiktaş’ı karıştırmak, kaos yaratmak. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor? Farkındaysanız 2 senelik şampiyonluğun ardından 4’üncü bitirdiğimiz sezonla birlikte bu işler başladı. 25-30-40 kişilik grupları kim seçiyor da bu grubu taraftarın sözcüsü olarak niteliyor? Bu dönemim bittiğinde yeni bir başkan ve yeni bir yönetim kurulu gelecek. Bırakın biz işimizi yapalım, Beşiktaş’ı mutlu etmeye çalışalım. Buradaki taraftarlar mutlu. Her dakika taraftarlarla birlikteyim. Birisine soruyorum, niçin bunu istemiyorsun diye; bilmiyorum diyor. Ben iyi bir sezon geçireceğimize ve şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bizim bütün amacımız buyken, bu yapılanlar neden? Bunu bütün Beşiktaşlıların kendisini sorması lazım” açıklamasında bulundu.

“BEŞİKTAŞ DEĞERLERİNE EN ÇOK SAHİP ÇIKAN BAŞKANLARDAN BİRİYİM”

Beşiktaş değerlerini korumak için ilk günden bu yana çaba sarf ettiğini vurgulayan Fikret Orman, “Bir şeye nasıl bakmak isterseniz o şekilde görürsünüz. Son dönemlerde benim kadar Beşiktaş değerlerine sahip çıkan bir başkan olduğunu düşünmüyorum. Süleyman Seba’ları dahil etmiyorum tabii ki. Ben geldiğimden bu yana bir çok kişi adına tesis yaptım. Müzeler yaptım. Beşiktaş -Fenerbahçe maçına çıkmadı. O süreçte o kararı başka hangi yönetim verebilirdi? Biz yapmamız gerekeni o duruşla sergiliyoruz. Beni dinleyen, algılamak isteyen zaten algılıyor. Algılamak istemeyen, farklı şekilde düşünür” diye konuştu.

“BURAK’I TAKIM İÇERİSİNDEKİ SAYGINLIĞI DOLAYISIYLA KAPTAN YAPTIK”

Burak Yılmaz’ın kaptanlığı üzerine sorulan soruya ise Fikret Orman, “Burak Yılmaz’ı kaptan olarak gördüğümü bilinçli olarak söylememiştim. Bugün geldiğimiz noktada kaptanlığımızı 5 seneye yakın Tolga yaptı. Şimdi yeni bir kaptan ihtiyacı vardı. Bu mevzu, yönetim kurulunu ilgilendiren bir konuydu. Kararı yönetim kurulu verdi. Burak’ın takım içerisinde sahiplenmesi, arzusu ve oyuncular üzerindeki saygınlığı nedeniyle onda karar kıldık. Atiba, bir sembol oldu. Herkes onu çok seviyor. Gökhan da 3’üncü kaptanımız oldu. Ben başkanlığı bıraktığımda Burak da burada futbolu bırakacak. Belki daha fazla oynar tabii bu kulüpte” yanıtını verdi.

“PROFESYONELLEŞME İLK GÜNDEN BERİ YAPMAK İSTEDİĞİMİZ BİR ŞEYDİ”

Kulübün profesyonelleşme durumunu ilk geldiği günden beri planladığını vurgulayan Fikret Orman, “Bu ilk günden beri yapmak istediğimiz bir şeydi. Önder hocayla olmadı. Başkanlığımdan bu yana bütün departmanları profesyonelleştirdik. Bir çok konu yöneticiler dışında profesyoneller tarafından yönetiliyor. Pazarlamada Umut Kutlu var. Kartal Yuvalarındaki işler çok beğeniliyor. İletişim departmanımız profesyonelleşti. Basın sözcüsünün de profesyonel olma yolunda bir niyetimiz var. Basketbolda Turhan hoca var. Geldik futbola. Benim arkamda bırakacağım miras iyi bir yapılanma olmalı ki gelecek kişiler rahat etsin. Beşiktaş’ı içten yıkmak için malzeme aranıyor. Ali Naibi, 5 sene içerisinde bir çok şey öğrendi. Yeni yönetim kurulunda sayımız düşünce profesyonelleşmemiz gerektiğini düşündük. Beşiktaş’ın transfer dışında da bir çok işi var. Herkes iyi bir şey yapmak için çalışıyor. Görev verdiğimiz bütün arkadaşlar çok iyi işler yaptı. Şu anda Umut Güner, transfer işlerinde görevli. Ali Naibi, bu işlerin başında yer alıyor. Profesyoneller, işlerini çok iyi yapıyorlar. Bana fikir sormalarını gerektirecek bir şey yok. Zaten sorarsalar orada bir işleri yok demektir. Amacımız kimseyi karartmak değil. Umut Güner ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu çok iyi işler yapıyorlar ve yapmaya da devam edecekler” ifadelerini kullandı.

“BİZE VERİLEN TRİBÜNDEKİ BİLETLERİ KULÜP OLARAK ALACAĞIZ VE ADİL OLARAK DAĞITACAĞIZ”

UEFA maçlarında satışa çıkan biletleri kulüp olarak alacaklarını söyleyen Orman, “Taraftar cezamız bitti. Bize verilen tribündeki biletleri kulüp olarak alacağız ve adil olarak dağıtacağız. Slaven Bilic dönemi Tromso’ye maça gittik, 100-150 kişi vardı havalimanında. Beşiktaş buradan Uganda’ya gitse yine birileri karşılar. Taraftarımız tabii ki maça gelmek isteyecek ve gelecektir. Dünyada olduğu gibi biz de biletleri alıp dağıtacağız. 1000 bilet geliyorsa 10 bin kişi gitmek istiyor ve 9 bin kişi dışarıda kalıyor. Bütün biletleri bir yere vermeyiz.” şeklinde konuştu.

“MUSTAFA CENGİZ’İN SÖYLEDİKLERİ ÜZERİNE CEVAP VERİP POLEMİK YARATMAK İSTEMİYORUM”

Mustafa Cengiz’in yaptığı açıklamalar üzerine ise Fikret Orman, “Büyük bir kulübün başkanın yaptığı yorum üzerine yorum yapıp polemik yaratmak istemem. Türk futbolunun durumu ortada. Ben de onunla alakalı açıklamalarda bulundum. Geçenlerde Nihat Özdemir ile yeni lisanslama ve cezalar hakkında da açıklamalarda bulunduk ve uygulamaya geçildi. Ben kendi fikirlerimi dile getirdim. Futbol oyununu güzelleştirme tarafında yer alıyorum” dedi.

“İKİ HAKEM DE ŞAMPİYONLUK YOLUNDAKİ MAÇLARA ETKİ ETMİŞ Kİ BİR ALT SEVİYEYE DÜŞÜRÜLMÜŞ”

Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar konusuna da değinen Orman, “Bülent Yıldırım en son Galatasaray-Beşiktaş maçını yönetti. Serkan Çınar ise en son Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yönetti. Bunun yorumunu siz yapın. İki hakemde şampiyonluk yolundaki maçlara etki etmiş ki bir alt seviyeye düşürülmüş. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hakemler bunlar, şu maçları yönetmiş ve alınan karar da bu. Yorumu siz yapın, ben durum tespiti yaptım” açıklamasında bulundu.

“MERKEZ HAKEM KURULU’NDA SİSTEMİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR”

Yeni atanan Merkez Hakem Kurulu ve sistem hakkında düşüncelerini açıklayan Orman, “Bence bir defa sistemin değişmesi gerekiyor. İyiyi örnek yapacak bir düzene ihtiyaç var. Hayırlı olsun Zekeriya Alp ve ekibine. Hakemleri algı altına almak baskı altına almak, bunu kulüp yöneticileri tarafından yapılmasına izin verilirse bizde yapacağız. Biz futbola pozitif destek verme gayretindeyiz. Bundan zarar gören bir kulüp olmamalıyız. Hakemler açısından da iyi bir sezon geçecek diye umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BURAK VE DORUKHAN YENİ SEZON KADRO YAPILANMAMIZ İÇERİSİNDE”

Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz’ün başka takımlara transferinin şu anda söz konusu olmadığını açıklayan Fikret Orman, “Şu ana kadar satma gibi bir durum oluşmadı. Oyuncuyu değerlendirme konusunda ben açık bir başkanım bunu çok dönem yaptık. Oyuncular için de hayırlı olacaksa ve onlarda istiyorsa değerlendiriyoruz. Şu ana kadar bu tip durumlar gerçekleşmedi. Bizim şuan ki futbol yapılanmamızda Dorukhan da var bütün oyuncular var ama bir durum oluşursa menfaatler doğrultusunda değerlendiririz” diye konuştu.

“KAGAWA’NIN GİTMESİNİ İSTEMEDİK”

Shinji Kagawa’nın ayrılmasını istemediklerini belirten Orman, “Kagawa’nın gitmesini istemedik. Onun İspanya’ya oynama sevdası vardı. Gitme, kal da dedik ama duyduğum kadarıyla da bir takımla anlaşıyormuş. Bizden kazanacağı ücretin %30-%40’ının altına imza atacakmış. İyi oyuncu olursa Japonya’dan da Çin’den de oyuncu alırız” dedi.

“YAYINCI KURULUŞ İLE SIKINTILARIN ÇÖZÜLECEĞİNİ UMUT EDİYORUM”

Yayıncı kuruluş ile kulüpler arasındaki sıkıntıların sona ereceğini düşündüğünü vurgulayan Fikret Orman, “Yarın toplantı var. Ücretlerin ödenmeme gibi bir durumun devam edeceğini söyleyemem. Döviz aşağıya doğru gidiyor. Bu durumların konuşulmasının Türk futboluna zarar verdiğini düşünüyorum. Yarın bu duruma güzel bir nokta koyup iyi bir sezon yaşarız diye umut ediyorum. Bu anlaşmazlık sonucunda kimse kazanamaz. Takım dönene kadar biz bu problemi çözmüş oluruz” ifadelerini kullandı.

“GENÇ OYUNCULAR KONUSUNDA POZİTİF RAPORLAR ALIYORUM”

Önümüzdeki yıllarda altyapıdan çıkan bir çok oyuncunun A takımda oynayabileceğini ifade eden Orman, “Biz imkanları olabildiğinde yaratmaya çalışıyoruz. Oyuncular kendilerini gösterdiğinde hoca onlara şans verecektir. Ben pozitif raporlar alıyorum. Bir çok oyuncunun bu yıl ve önümüzdeki yıl için Beşiktaş adına kazanç olacağını düşünüyoruz. Taraftar beklentileri star oyuncu olduğunda Dünya’da bir çok yönetici etki altında kalıyor” şeklinde konuştu.