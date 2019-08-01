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Falcao ‘Bulut’ların ardında
Transfer Haberleri

Falcao ‘Bulut’ların ardında

Yıllık 5 milyon Euro’dan üç sezonluk anlaşma sağlanan Kolombiyalı'ya bonservissiz formül aranıyor. 33’lük golcünün hafta başına kadar KAP’a bildirilmesi hedefleniyor

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 1 Ağustos 2019 07:39

Dünyanın konuştuğu Galatasaray-Radamel Falcao flörtü adım adım resmi nikaha doğru ilerliyor. Bu yolda önemli bir adım daha atıldı. Menajer Ahmet Bulut, Falcao transferini çözmek için Monaco'ya çıkarma yaptı. Bulut, Fransız ekibinin bonservis isteğini aşmakla görevlendirildi. Yönetim, yıllık 5 milyon Euro'dan üç sezonluk anlaşmaya varılan Falcao'ya bonservis ödemenin FFP sınırını zorlayacağını düşünüyor.

Ahmet Bulut, Monaco'ya komşu Cap Ferrat bölgesinden fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

SPONSOR ARAYIŞI

Galatasaray, Falcao'nun menajeri Jorge Mendes'le birlikte çalışan Ahmet Bulut'a bu konuda tam yetki verdi. Sarı-kırmızılılar, Falcao'ya gereken bütçeyi hazırlamasına rağmen sponsor arayışını sürdürüyor. Bu gerçekleşirse 33 yaşındaki golcünün İstanbul'a gelişi, tanıtım şova dönüştürülecek. Bu konuda inşaat firması NEF ile bir görüşme yapıldı. Galatasaray, taraftarın merakla beklediği Falcao'yu en geç hafta başı İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Son güncelleme 07:55 | 1 Ağustos 2019
galatasaray monaco radamel falcao
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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