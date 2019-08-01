Falcao ‘Bulut’ların ardında

Dünyanın konuştuğu Galatasaray-Radamel Falcao flörtü adım adım resmi nikaha doğru ilerliyor. Bu yolda önemli bir adım daha atıldı. Menajer Ahmet Bulut, Falcao transferini çözmek için Monaco'ya çıkarma yaptı. Bulut, Fransız ekibinin bonservis isteğini aşmakla görevlendirildi. Yönetim, yıllık 5 milyon Euro'dan üç sezonluk anlaşmaya varılan Falcao'ya bonservis ödemenin FFP sınırını zorlayacağını düşünüyor.

SPONSOR ARAYIŞI

Galatasaray, Falcao'nun menajeri Jorge Mendes'le birlikte çalışan Ahmet Bulut'a bu konuda tam yetki verdi. Sarı-kırmızılılar, Falcao'ya gereken bütçeyi hazırlamasına rağmen sponsor arayışını sürdürüyor. Bu gerçekleşirse 33 yaşındaki golcünün İstanbul'a gelişi, tanıtım şova dönüştürülecek. Bu konuda inşaat firması NEF ile bir görüşme yapıldı. Galatasaray, taraftarın merakla beklediği Falcao'yu en geç hafta başı İstanbul'a getirmeyi planlıyor.