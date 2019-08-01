Eskişehirspor futbolcularından protesto!

Akşam saat 18.00'de yeni sezon hazırlıkları için antrenmana çıkması beklenen Eskişehirspor’da futbolcular verilen sözlerin yerine getirilmediğini iddia ederek antrenmana çıkmadı. Futbolcuların ortak hazırladıkları yazılı açıklamada verilen sözün 5 sefer yerine getirilmediği belirtildi.

Eskişehirspor Başkanı Osman Taş: `Zarar veriyorsam bugün istifa ederim` TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor`da Başkan Osman Taş flaş açıklamalarda bulundu. Zarar veriyorsam istifaya hazırım diyen Taş, Yolumuz kesilmeye devam edilirse 24 saat sonra eski dosyaları açacağım ifadelerini kullandı. Basın Sözcüsü Mustafa Topkaya ise Transfer yasağını kaldırmak mümkün görünmüyor. Kulüp lisansını alacağız. Alacaklılarımız iyi niyet gösterecektir dedi. İlgili Haberi Oku

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Eskişehirspor sevdalısı taraftarlara ve kamuoyuna; 2018/2019 31 Ağustos gecesi başlayan varoluş mücadelemiz bugüne kadar büyük kararlılıkla devam etmektedir ve edecektir. Bu dönem içinde bütün camia büyük fedakarlıklarda bulunmuştur. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza ve bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Ancak; bize verilen sözler bu zamana kadar yerine getirilmeyip, mağdur durumda bırakılmaya devam ediliyoruz. Ailevi sorumluluklarımız ve yaşamsal ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak durumdayız. Bu sorunları da bu zamana kadar Eskişehirspor sevdamız ve mesleki ahlakımız için hiçbir şekilde kamuoyuna yansıtmadık. Şu ana kadar geçen sene yönetimden bir maaş, bu seneki yönetimden ise sadece on bin TL alınmıştır. Son bir ay içerisinde toplam 5 defa söz verilip yerine getirilmemiştir. Bu gün içinde verilen söz maalesef yine yerine getirilmedi. Biz de bütün takım halinde antrenmana çıkamama kararı aldık ve sesimizi duyurmak istedik. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

BİR DÖNEME DAMGA VURMUŞTU

Kurulduğu yıl olan 1965-1966 sezonunda ikinci ligde mücadele eden Eskişehirspor ara vermeden 1. Lige çıkmıştı.

Eskişehirspor Türkiye ligi şampiyonluğu hep kıl payı kaçırmasına rağmen bir çok önemli kupayı da müzesine götürmüştür. 1968-69 sezonunu Beşiktaş'ın, 1969-70 sezonunu ise Fenerbahçe'nin hemen arkasında ikinci sırada tamamlayan Eskişehirspor, 1970-71'te ise bu grafiğini bir Türkiye Kupası ile taçlandırdı. Aynı dönem Sevilla karşısında yazılan destan bu sezona ayrı bir anlam yükledi. Eskişehirspor, o sezon ülke sınırları dışına da çıkabileceğini herkese gösterdi.

Üniversite mezunu pek çok oyuncunun yer aldığı Eskişehirspor, akılcı oyunuyla takım oyununu ve kolektif futbolu da farklı bir noktaya taşıdı.