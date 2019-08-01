CANLI YAYIN | Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor | UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçı

Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında Slovenya'da turu geçmeyi hedefliyor. Stozice Stadyumu'nda oynana karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetiyor.

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1′ Karşılaşma Yeni Malatyaspor’un vuruşu ile başladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Olimpija Ljubljana ile sahasında 2-2 berabere kalarak avantajı rakibine veren sarı-kırmızılılar, deplasmanda galip gelerek turu geçmenin hesaplarını yapıyor.

Yeni Malatyaspor kafilesinde sakatlığı süren Yiğithan Güveli yer almıyor. Yeni Malatyaspor'un turu geçmesi için 3 gollü beraberlik ya da galibiyet elde etmesi gerekiyor.

Malatya’nın 16 yıl sonra bir takımı Avrupa kupalarında boy gösterdi. Malatya ekibi, ikinci eleme turunda Yeni Malatya Stadı’nda konuk ettiği Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı.

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