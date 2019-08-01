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CANLI YAYIN | Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor | UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçı
Yeni Malatyaspor

CANLI YAYIN | Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor | UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçı

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Yeni Malatayspor, 2-2'nin rövanşında Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın anlatımını SKOR'da takip edebilirsiniz. Ayrıca Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor canlı izle bağlantısı da haberimizin içerisinde yer alıyor.

1 Ağustos 2019 21:00

Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında Slovenya'da turu geçmeyi hedefliyor. Stozice Stadyumu'nda oynana karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetiyor.

CANLI ANLATIM

1′ Karşılaşma Yeni Malatyaspor’un vuruşu ile başladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Olimpija Ljubljana ile sahasında 2-2 berabere kalarak avantajı rakibine veren sarı-kırmızılılar, deplasmanda galip gelerek turu geçmenin hesaplarını yapıyor.

Yeni Malatyaspor kafilesinde sakatlığı süren Yiğithan Güveli yer almıyor. Yeni Malatyaspor'un turu geçmesi için 3 gollü beraberlik ya da galibiyet elde etmesi gerekiyor.

Malatya’nın 16 yıl sonra bir takımı Avrupa kupalarında boy gösterdi. Malatya ekibi, ikinci eleme turunda Yeni Malatya Stadı’nda konuk ettiği Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı.

LJUBLJANA YENİ MALATYASPOR CANLI İZLE

Son güncelleme 21:06 | 1 Ağustos 2019
avrupa ligi Olimpija Ljubljana uefa yeni malatyaspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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