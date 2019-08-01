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Beşiktaş’ta yeni hedef Kongolo
Transfer Haberleri

Beşiktaş’ta yeni hedef Kongolo

Stoke City’nin inadını kıramayan siyah-beyazlılar, geçen sezon Premier Lig’den düşen Huddersfield’ın sol stoperi Terence Kongolo için girişimlere başladı

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 1 Ağustos 2019 08:52

Abdullah Avcı'nın sol stoper isteği, Beşiktaş'ın birinci gündemi. Aday listesinin başına Bruno Martins İndi'yi yazan ancak kulübü Stoke City'yle anlaşamayan siyah-beyazlılar, Terence Kongolo'ya yöneldi.

Geçen sezon Premier Lig'den düşen Huddersfield'ın oyuncusu olan Kongolo'nun kiralanması için görüşmeler yapılıyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki Zanka'nın takım arkadaşı olan D.Kongo asıllı Hollandalı geçen sezon 32 maçta 1 gol attı. Kongolo da 2. Lig'de (Championship) oynamak istemediği için gelen teklifleri değerlendiriyor.

25 yaşındaki futbolcuya fazla talip olması Beşiktaş'ın işini zorlaştırıyor.

Son güncelleme 08:52 | 1 Ağustos 2019
beşiktaş Huddersfield Terence Kongolo transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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