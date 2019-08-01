Beşiktaş’ta yeni hedef Kongolo

Abdullah Avcı'nın sol stoper isteği, Beşiktaş'ın birinci gündemi. Aday listesinin başına Bruno Martins İndi'yi yazan ancak kulübü Stoke City'yle anlaşamayan siyah-beyazlılar, Terence Kongolo'ya yöneldi.

Geçen sezon Premier Lig'den düşen Huddersfield'ın oyuncusu olan Kongolo'nun kiralanması için görüşmeler yapılıyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki Zanka'nın takım arkadaşı olan D.Kongo asıllı Hollandalı geçen sezon 32 maçta 1 gol attı. Kongolo da 2. Lig'de (Championship) oynamak istemediği için gelen teklifleri değerlendiriyor.

25 yaşındaki futbolcuya fazla talip olması Beşiktaş'ın işini zorlaştırıyor.