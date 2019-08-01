Beşiktaş Udinese maçı saati değişti! BJK Udinese saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş İtalyan ekibi Udinese ile hazırlık maçı yapacak. Boyd ve Douglas transferleri ile taraftarlarını heyecanlandıran Beşiktaş'ta futbolcuların son durumu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ UDİNESE MAÇI SAATİ DEĞİŞTİ

Beşiktaş Udinese maçı saati TSİ 19.00 olarak açıklanmıştı ancak karşılaşma TSİ 20.00’ye alındı.

BEŞİKTAŞ UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş’ın Udinese karşısındaki Groedig Goldberg Stadı’nda oynanacak sınav Smart Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.