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Beşiktaş Udinese maçı saati değişti! BJK Udinese saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş

Beşiktaş Udinese maçı saati değişti! BJK Udinese saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Udinese maçı ile hazırlıklarına devam ediyor. Beşiktaş'ın oynayacağı üçüncü hazırlık maçının saati 19.00 olarak açıklanmıştı ancak karşılaşma saati değişti. Peki Beşiktaş Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda?

1 Ağustos 2019 23:58

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş İtalyan ekibi Udinese ile hazırlık maçı yapacak. Boyd ve Douglas transferleri ile taraftarlarını heyecanlandıran Beşiktaş'ta futbolcuların son durumu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ UDİNESE MAÇI SAATİ DEĞİŞTİ

Beşiktaş Udinese maçı saati TSİ 19.00 olarak açıklanmıştı ancak karşılaşma TSİ 20.00’ye alındı.

BEŞİKTAŞ UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş’ın Udinese karşısındaki Groedig Goldberg Stadı’nda oynanacak sınav Smart Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Son güncelleme 23:58 | 1 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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