Arsenal’in hücüm gücüne 80 milyon Euro’luk transfer

İngiliz ekibi Arsenal, Fransa'da Lille OSC forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'yi 80 milyon Euro karşılığında transfer etti. Pepe, böylece Arsenal tarihinin en pahalı transferi olma unvanını eline geçirdi. Pepe’den önce Arsenal’in en pahalı transferi 64 milyon Euro’ya Borussia Dortmund’dan transfer edilen Pierre-Emerick Aubameyang’dı.

24 yaşındaki Nicolas Pepe, sağ kanat ve santrafor mevkilerinde görev yaparken kariyerinde birçok Fransız ekibin kadrosunda kiralık olarak forma giymişti.

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Arsenal, Nicolas Pepe’nin transferini hazırladığı bir video ile duyurdu.

Pepe Lille formasıyla 79 maçta 37 gol ve 17 asistlik performans gösterdi.