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Arsenal’in hücüm gücüne 80 milyon Euro’luk transfer
Transfer Haberleri

Arsenal’in hücüm gücüne 80 milyon Euro’luk transfer

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Lille OSC forması giyen Nicolas Pepe’yi 80 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

1 Ağustos 2019 19:06

İngiliz ekibi Arsenal, Fransa'da Lille OSC forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'yi 80 milyon Euro karşılığında transfer etti. Pepe, böylece Arsenal tarihinin en pahalı transferi olma unvanını eline geçirdi. Pepe’den önce Arsenal’in en pahalı transferi 64 milyon Euro’ya Borussia Dortmund’dan transfer edilen Pierre-Emerick Aubameyang’dı.

24 yaşındaki Nicolas Pepe, sağ kanat ve santrafor mevkilerinde görev yaparken kariyerinde birçok Fransız ekibin kadrosunda kiralık olarak forma giymişti.

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Arsenal, Nicolas Pepe’nin transferini hazırladığı bir video ile duyurdu.

Pepe Lille formasıyla 79 maçta 37 gol ve 17 asistlik performans gösterdi.

Son güncelleme 19:54 | 1 Ağustos 2019
arsenal Nicolas Pepe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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