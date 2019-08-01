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Alanyaspor’a Lokman Gör’den kötü haber
Alanyaspor

Alanyaspor’a Lokman Gör’den kötü haber

Sezon başı kampında oynanan hazırlık maçında sakatlanan Lokman Gör, ameliyat oldu.

1 Ağustos 2019 16:21

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’da sol dizinden ameliyat edilen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Lokman Gör, 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Acıbadem Kayseri Hastanesinden yapılan açıklamada, hazırlık maçında sakatlanan Alanyasporlu oyuncu Lokman Gör’ün ameliyat edildiği belirtildi.

Operasyonun başarılı geçtiğinin aktarıldığı açıklamada, “Alanyasporlu oyuncu, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edildi. Operasyonda futbolcuya sol diz ön çapraz bağ ve dış menisküs tamiri ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun 2 ay sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 4. ayın sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor” denildi.

Son güncelleme 16:21 | 1 Ağustos 2019
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