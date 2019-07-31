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Yeni Malatyaspor, Slovenya’da tur bileti arıyor
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor, Slovenya’da tur bileti arıyor

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi amaçlıyor. Stozice Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

31 Temmuz 2019 11:21

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaşacak.

Stozice Stadı’nda TSİ 21.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi amaçlıyor.

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, Süper Lig’i 5. sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi’ne katılabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı.

Yeni Malatyaspor’un 3. eleme turuna çıkması için rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2’nin üzerindeki beraberlikler yeterli olacak. Maçın 2-2’lik eşitlikle sona ermesi halinde uzatmaya gidilecek. Uzatmada da sonuç değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Slovenya temsilcisi ise, her türlü galibiyet, golsüz ya da 1-1’lik beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak.

Yeni Malatyaspor, turu geçmesi durumunda, Connah’s Quay (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.

Son güncelleme 11:21 | 31 Temmuz 2019
Olimpija Ljubljana uefa avrupa ligi yeni malatyaspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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