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Ünlü boksöre büyük şok! Dillian Whyte’ın unvanı alınıyor…
Diğer Sporlar

Ünlü boksöre büyük şok! Dillian Whyte’ın unvanı alınıyor…

Doping testini geçemediği gerekçesiyle 8 yıl men cezası ile karşı karşıya olan WBC ağır siklet boks şampiyonu Dillian Whyte'ın unvanı geçici olarak alındı. WBC, doping testi örneğinin A numunesi pozitif çıkan şampiyon boksör Dillian Whyte'ın dünya ağır siklet şampiyonu unvanının askıya alındığını duyurdu.

31 Temmuz 2019 11:40

WBC konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “WBC, doping testi örneğinin A numunesi pozitif çıkması üzerine, geçici olarak Dillian Whyte’ı WBC dünya ağır siklet boks şampiyonu olarak kabul etmesini askıya alıyor.” ifadelerini kullandı.  Whyte’a soruşturma kapsamındaki delillerinin sunma fırsatı sunulacağını dile getiren WBC şu şekilde devam etti; “WBC, soruşturma ve duruşma boyunca Bay Whyte ve ekibine, mevcut herhangi bir bilgi ve materyali, uygun gördükleri münferit kanıtları sunma fırsatını verecek.”

20 Temmuz 2019’da Oscar Rivars’ı yenerek WBC ağır siklet kemerinin sahibi olan Dillian Whyte’dan maç öncesi alınan doping testi örneğinin A numunesi pozitif çıkmıştı. 31 yaşındaki boksör, B numunesinin de pozitif çıkması halinde 8 yıl men cezası alarak WBC ağır siklet kemerini kaybedecek. Daha öncesinde Ekim 2012’de Macar boksör Sandor Balogh’u mağlup ettiği maçın ardından yasaklı madde kullandığı tespit edilen Whyte, 2 yıl men cezasına çarptırılmıştı.

İki yıllık cezanın ardından ringlere dönen Dillian Whyte, o günden bu yana çıktığı 18 maçta sadece 12 Aralık 2015’te Anthony Joshua’ya 7. rauntta nakavt olarak mağlup olmuştu. Birleşik Krallık Anti-Doping Ajansı’nın (UKAD), konuyla ilgili yorumda bulunmadığı belirtilirken dosyanın bağımsız bir merci olan Ulusal Anti-Doping Paneli’ne (National Anti-Doping Panel) taşınması bekleniyor.

Son güncelleme 11:40 | 31 Temmuz 2019
boks Dillian Whyte doping
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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