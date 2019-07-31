Ünlü boksöre büyük şok! Dillian Whyte’ın unvanı alınıyor…

WBC konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “WBC, doping testi örneğinin A numunesi pozitif çıkması üzerine, geçici olarak Dillian Whyte’ı WBC dünya ağır siklet boks şampiyonu olarak kabul etmesini askıya alıyor.” ifadelerini kullandı. Whyte’a soruşturma kapsamındaki delillerinin sunma fırsatı sunulacağını dile getiren WBC şu şekilde devam etti; “WBC, soruşturma ve duruşma boyunca Bay Whyte ve ekibine, mevcut herhangi bir bilgi ve materyali, uygun gördükleri münferit kanıtları sunma fırsatını verecek.”

20 Temmuz 2019’da Oscar Rivars’ı yenerek WBC ağır siklet kemerinin sahibi olan Dillian Whyte’dan maç öncesi alınan doping testi örneğinin A numunesi pozitif çıkmıştı. 31 yaşındaki boksör, B numunesinin de pozitif çıkması halinde 8 yıl men cezası alarak WBC ağır siklet kemerini kaybedecek. Daha öncesinde Ekim 2012’de Macar boksör Sandor Balogh’u mağlup ettiği maçın ardından yasaklı madde kullandığı tespit edilen Whyte, 2 yıl men cezasına çarptırılmıştı.

İki yıllık cezanın ardından ringlere dönen Dillian Whyte, o günden bu yana çıktığı 18 maçta sadece 12 Aralık 2015’te Anthony Joshua’ya 7. rauntta nakavt olarak mağlup olmuştu. Birleşik Krallık Anti-Doping Ajansı’nın (UKAD), konuyla ilgili yorumda bulunmadığı belirtilirken dosyanın bağımsız bir merci olan Ulusal Anti-Doping Paneli’ne (National Anti-Doping Panel) taşınması bekleniyor.