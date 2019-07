Türkiye: 67 – İtalya: 55 | Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası

Yunanistan’da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye, son 16 turunda İtalya’yı 67-55 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, son 16 turunda İtalya ile karşı karşıya geldiği maçın ilk periyodunu 11-7 geride kapadı. İkinci periyotta toparlanan milliler, devre sonunda skoru 22-21 lehine çevirdi.

Maçın 3. çeyreğinde 11 sayılık fark (46-35) yakalayan Türkiye, karşılaşmayı 67-55 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

18 Yaş Altı Milli Takımı, çeyrek finalde Fransa-Hırvatistan maçının galibiyle yarın karşı karşıya gelecek.

Let’s talk about bullet-one handed-wrap around classy dimes, shall we? #FIBAU18Europe@TBF

https://t.co/3BHsoTR1jr https://t.co/SI0sruUkmJ pic.twitter.com/B9DFuLbFYC

— FIBA (@FIBA) July 31, 2019