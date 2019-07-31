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Türkiye: 67 – İtalya: 55 | Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası
Milli Takımlar

Türkiye: 67 – İtalya: 55 | Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, son 16 turunda İtalya2yi 67-55 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

31 Temmuz 2019 16:54

Yunanistan’da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye, son 16 turunda İtalya’yı 67-55 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, son 16 turunda İtalya ile karşı karşıya geldiği maçın ilk periyodunu 11-7 geride kapadı. İkinci periyotta toparlanan milliler, devre sonunda skoru 22-21 lehine çevirdi.

Maçın 3. çeyreğinde 11 sayılık fark (46-35) yakalayan Türkiye, karşılaşmayı 67-55 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

18 Yaş Altı Milli Takımı, çeyrek finalde Fransa-Hırvatistan maçının galibiyle yarın karşı karşıya gelecek.

Son güncelleme 16:55 | 31 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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