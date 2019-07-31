SON DAKİKA | Galatasaray Emre Mor’u KAP’a bildirdi

Galatasaray, bir süredir transferi için uğraştığı Emre Mor’la ilgili KAP’a açıklama yaptı.

Sarı kırmızılı ekibin yaptığı açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Emre Mor’un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” ifadelerini kullanıldı.

Geçen sezon La Liga’da sadece 10 maça çıkan Emre Mor, bir önceki sezon ise 23 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Disiplinsiz tavırlarıyla sürekli gündeme gelen 22 yaşındaki milli futbolcu, Celta Vigo’da kadro dışı bırakılmıştı.

Danimarka doğumlu futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul’a doğru yola çıktığını açıkladı.

Danimarka’da 1997’de dünyaya gelen Emre Mor, futbola Bronshoj Boldklub’de başladı. Lyngby’ye transferinin ardından 2014 senesinde Fransız ekibi Saint-Etienne tarafından denenen futbolcu, 2015 yılında Nordsjaeland’a transfer oldu. Bir yıl sonra Alman takımı Borussia Dortmund’a transfer olan Emre Mor, 2017 senesinde de İspanyol ekibi Celta Vigo’ya gitti.

Danimarka Milli Takımı’nın çeşitli yaş gruplarında forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu tercihini A Milli Futbol Takımı’ndan yana kullandı ve ay-yıldızlı formayı 15 kez terletirken 1 gol kaydetti.

Son dakika! Abdurrahim Albayrak, Emre Mor transferini açıkladı Transferde son dakika... Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor transferinin tamamladığını belirterek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Transferi birazdan KAP`a bildireceğiz dedi. İlgili Haberi Oku