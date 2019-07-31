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Şampiyonlar Ligi’nde 5 takım tur atladı
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi’nde 5 takım tur atladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 5 maç oynandı.

31 Temmuz 2019 23:07

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 5 takım tur atladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu rövanşında 5 maç oynandı.

Sırbistan’ın Kızılyıldız, Slovenya’nın Maribor, Azerbaycan’ın Karabağ, Norveç’in Rosenborg ve Danimarka’nın Kopenhag takımları 3. eleme turuna çıktı.

Bu turda iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

HJK Helsinki (Finlandiya) – Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2, 2-1

AIK (İsveç) – Maribor (Slovenya): 1-2, 3-2

Karabağ (Azerbaycan) – Dundalk (İrlanda) : 1-1, 3-0

Rosenborg (Norveç) – BATE Borisov (Belarus) : 1-2, 2-0

Kopenhag (Danimarka) – The New Saints (Galler): 2-0, 1-0

Son güncelleme 23:07 | 31 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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