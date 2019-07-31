Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe Bayern Münih yorumu: ‘Bayern istese 10 da atabilirdi…’

Audi Cup’ta Fenerbahçe’nin ev sahibi Bayern Münih’e 6-1 yenilmesinin ardından yorumcu Rıdvan Dilmen de kişisel Twitter hesabından maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Dilmen, “Bayern Münih – Fenerbahçe maçını izleyenler şanssız, izlemeyenler ise şanslıydı. Henüz 5. dakikadan itibaren dahi, Fenerbahce’nin fark yememeyi, Bayern Münih’in ise fark atmayı düşündüğü görüldü. İşler Bayern’in istediği şekilde ilerledi, Fenerbahçe bu duruma karşı koyamadı” dedi.

1- Bayern Münih – Fenerbahçe maçını izleyenler şanssız, izlemeyenler ise şanslıydı. Henüz 5. dakikadan itibaren dahi, Fenerbahce’nin fark yememetlyi, Bayern Münih’in ise fark atmayı düşündüğü görüldü. İşler Bayern’in istediği şekilde ilerledi, Fenerbahçe bu duruma karşı koyamadi. — Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) July 30, 2019

Rıdvan Dilmen şöyle devam etti: “Futbolda, eskide kalmış ve benim gerçekten sevmediğim bir tabir vardır: ‘Sıksalar 10 atarlardı…’ Bu akşamki maç için maalesef bu tabir gerçek. Bayern istese 10 da atabilirdi. Geçen sezon uzun süre düşme potasında olup bu sezon sampiyonluk isteyen Fenerbahçe için can sıkıcı. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak bu durum oldukça can sıkıcıydı. Transfer konusunda bir şey söylemek istemem, sonuçta Fenerbahçe yönetimi eksiklerin farkında ve bunlara gerekli takviyeler için süre var. Ama mevcut yapı ile bu işin sürdürülemeyeceği bu akşamki maçla net görüldü.

MAÇ SONUCU | Bayern Münih 6-1 Fenerbahçe | Audi Cup 2019 Bayern Münih Fenerbahçe maçı ile Audi Cup`ta heyecan devam etti. Alman devi Fenerbahçe`yi 6-1`lik skorla farklı mağlup etti. Fenerbahçe yarın üçüncülük maçında Real Madrid`le karşılaşacak. İlgili Haberi Oku

“Ersun Hoca’ya 5 isimden bahsetmek isterim. Muriqi, Kruse, Moses, Rodrigues, Mehmet Ekici… Stoperlerin eksik olduğu bu maçta böyle bir 4’lüyü sahaya sürmek bu sonuca davetiye çikarmaktı. Bırakın onu, ligde Kadıköy’de herhangi bir maçta bile bu 4’lüyle oynanmamalı, umarım olmaz.

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Allianz Arena’da, bu kadar güçlü bir organizasyonda böyle bir kadroyla çıkmak, ayrıca Dirar’ı önce çıkarıp, sonra alkış beklemek falan Fenerbahçe’nin büyüklüğüne yakışmadı. Bu akşamki genel tablo önümüzdeki kritik sezonla ilgili şüpheler yarattı. Umarım gerekli dersler çıkarılır.”