Real Madrid Fenerbahçe maçına Altay Bayındır damgası! Beş gol yedi ama…

Audi Cup’ta Real Madrid ile üçüncülük maçına çıkan Fenerbahçe, rakibine 5-3 mağlup oldu. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Fenerbahçe’nin kalesini koruyan Altay Bayındır, beş gol yemesine rağmen yaptığı kurtarışlarla taraftarların beğenisini kazandı. Real Madrid’in kaleyi bulan 17 şutunda Altay Bayındır, yaptığı 12 kurtarışla tarihi bir hezimeti önledi.

Fenerbahçe taraftarları da Altay Bayındır’ın başarılı performansını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla övdü. Twitter’da Altay Bayındır’ın performansı hakkında yorum yapan Fenerbahçe taraftarları, Ankaragücü’nden transfer edilen 21 yaşındaki kalecinin gelecek sezon kaleyi devralabileceğini savundular.

MAÇ SONUCU | Real Madrid Fenerbahçe 5-3 (Audi Cup üçüncülük maçı) Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı Real Madrid`e 4-3 mağlup oldu. Fenerbahçe`de Reyes hataları, Altay ise kurtarışları ile maça damga vurdular. İlgili Haberi Oku

İşte Twitter’da yapılan yorumlardan bazıları:

çok özürdilerim bu uslubu sevmem ama mevcut kalecilerimizden 5 tane eder Altay. hatalıda gol yiyecek tabiiki önemli değil daha 21 yaşında. en az 10 senemizi kurtardık. tabiiki elimizde tutabilirsek… @Fenerbahce — DontForgetMe (@DontForgetMe_1) July 31, 2019

Altay Bayındır bugün, Galaktik Futbol çizgi filmindeki Ahito gibiydi :) — Inform Spor Kulübü (@fifakulubu) July 31, 2019

2 maçta 11 gol yedik ama birçok golü engelleyecek Altay'ı kazandık.Hasret kaldık böyle kalecilere — Diego Enes #BvB (@enes_aydinn) July 31, 2019

Süper lige hoş geldin Altay @AltayBayindir_1 — Kumda Oyna (@kumdaoyna1907) July 31, 2019

Altay seneye satılır bu da burda kalsın hemde büyük paralara gider Maşallah nazar değmesin — Kral alex (@okankerimmm) July 31, 2019

Bir Altay'dır Fenerbahçe — Gökhan (@gokhan_bakan) July 31, 2019

Ferdi Altay Murat ve Allahyar sıradan futbolcular değil. Bu futbolcularda yıldız kumaşı var mutlaka ilk 11 de her maç şans bulmalılar — sinem (@sinem09043094) July 31, 2019

altay bayındır yiğidim seni tanımak isterim — yaren (@yarenncakarr) July 31, 2019

An itibariyle 50m € dahil “satmıyoruz” dediğimiz tek oyuncumuz Altay Bayındır. Hayâllerimizi kimse satın alamaz.. — Büyük Fenerbahçe (@FenerbahceDGN) July 31, 2019