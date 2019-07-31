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Real Madrid Fenerbahçe maçına Altay Bayındır damgası! Beş gol yedi ama…
Fenerbahçe

Real Madrid Fenerbahçe maçına Altay Bayındır damgası! Beş gol yedi ama…

Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta Real Madrid ile oynadığı üçüncülük maçına, kaleci Altay Bayındır damga vurdu. Fenerbahçe'nin 5-3 yenildiği karşılaşmada Altay Bayındır, yediği gollerden çok kurtarışları ile dikkat çekti. Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada Altay Bayındır'ın performasını övdü.

31 Temmuz 2019 21:39

Audi Cup’ta Real Madrid ile üçüncülük maçına çıkan Fenerbahçe, rakibine 5-3 mağlup oldu. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Fenerbahçe’nin kalesini koruyan Altay Bayındır, beş gol yemesine rağmen yaptığı kurtarışlarla taraftarların beğenisini kazandı. Real Madrid’in kaleyi bulan 17 şutunda Altay Bayındır, yaptığı 12 kurtarışla tarihi bir hezimeti önledi.

Fenerbahçe taraftarları da Altay Bayındır’ın başarılı performansını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla övdü. Twitter’da Altay Bayındır’ın performansı hakkında yorum yapan Fenerbahçe taraftarları, Ankaragücü’nden transfer edilen 21 yaşındaki kalecinin gelecek sezon kaleyi devralabileceğini savundular.

31 Temmuz 2019 MAÇ SONUCU | Real Madrid Fenerbahçe 5-3 (Audi Cup üçüncülük maçı) Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı Real Madrid`e 4-3 mağlup oldu. Fenerbahçe`de Reyes hataları, Altay ise kurtarışları ile maça damga vurdular. İlgili Haberi Oku

İşte Twitter’da yapılan yorumlardan bazıları:

Son güncelleme 21:39 | 31 Temmuz 2019
Altay Bayındır Fenerbahçe Real Madrid
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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