Niko Kovac, City ve Pep’ten özür diledi!

Audi Cup’ta Fenerbahçe ile karşılaşan Bayern Münih’te teknik direktör Niko Kovac, maç sonunda Leroy Sane konusunda söylediklerinden dolayı Pep Guardiola ve Manchester City’den özür dilediğini açıkladı.

Manchester City’de ilk 11’de fazla şans bulamadığı ve mutsuz olduğu iddia edilen Alman yıldızı istediğini açıkça belirten ve “Onu çok istiyoruz ve kulüp bunun üzerinde çalışıyor. Kendime güveniyorum ve onu alabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullanan Kovac, Karl-Heinz Rummenigge’nin uyarısıyla geri adım attı.

Rummenigge’nin “Söylediklerini beğenmedim” uyarısının ardından Kovac, “Aramızda konuştuk. Biraz sert sözler söylemiş olabilirim. Pep Guardiola ile konuştum ve özür diledim. Ayrıca kulüpten de özür dilediğimi belirttim. Artık bu gibi durumlarda kendimi frenleyeceğim” açıklamasını yaparak ortamı yumuşattı.