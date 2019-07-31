Mauro Icardi Napoli yolunda!

Napoli’nin transferdeki önceliklerinden Lille’de forma giyen Pepe’nin Arsenal’e transfer olmaya daha yakın olması ve Real Madrid’in de James Rodriguez’i bırakmama kararı alması ile birlikte İtalyan ekibi transferdeki rotasını Inter’in golcüsüne çevirdi.

Milano ekibinin yeni menajeri Antonio Conte’nin de gelecek planları arasında yer almayan Icardi için Premier Lig ekipleri ve Juventus’un ardından Napoli’nin de teklif vermeye hazırlandığı iddia edildi.

Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre Napoli başkanı De Laurentiis ve Inter CEO’su Beppe Marotta Icardi transferi için görüştü. İtalyan medyası bu transferin yaklaşık 80 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli ile biteceğini öne sürdü.

Inter’in yaz kampına katılmayan ve takım kaptanlığı da elinden alınan Icardi geçtiğimiz sezon Serie A’da 29 maçta 11 gol kaydetmişti.

Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Napli son olarak Fenerbahçe’den Eljif Elmas’ı 16 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.