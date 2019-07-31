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Manchester United Eric Bailly şoku yaşıyor!
İngiltere Premier Lig

Manchester United Eric Bailly şoku yaşıyor!

Hazırlık maçında sakatlanan savunma oyuncusunun yeni yıla kadar sahalara dönmesi beklenmiyor

31 Temmuz 2019 09:58

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın savunma oyuncusu Eric Bailly, sakatlığı nedeniyle yeni yıla kadar sahalardan uzak kalacak.

Manchester United’ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabına açıklamalarda bulunan kulübün teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Tottenham Hotspur ile oynadıkları hazırlık maçında dizinden sakatlanan 25 yaşındaki oyuncunun ameliyata alındığını bildirdi.

Fildişi Sahilli oyuncunun tedavisinin 4-5 ay boyunca devam edeceğini kaydeden Norveçli teknik adam, “Bailly’nin, yeni yıla doğru antrenmanlara başlayarak aramıza katılacağını umuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Villarreal’den 2016 yılında 38 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Eric Bailly, Manchester United’da 74, Fildişi Sahili Milli Takımı’nda 32 karşılaşmada görev aldı.

Son güncelleme 09:58 | 31 Temmuz 2019
Eric Bailly manchester united sakatlık
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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