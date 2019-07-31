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Malatyaspor’u Slovenya’ya götüren pilot Beşiktaşlı olunca…
Yeni Malatyaspor

Malatyaspor’u Slovenya’ya götüren pilot Beşiktaşlı olunca…

Yeni Malatyaspor’u Slovenya’ya götüren uçağın Beşiktaşlı pilotu Hakan Urcu, anonsla Sergen Yalçın’a jest yaptı.

31 Temmuz 2019 13:49

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı için Slovenya'nın başkenti Ljubljana’ya giden sarı-kırmızılıları taşıyan uçak havadayken, pilottan gelen anons büyük alkış aldı.

Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olduğu öğrenilen Hakan Urcu isimli pilot önce Yeni Malatyaspor'a, daha sonra ise Sergen Yalçın'a yaptığı anonsla başarı diledi.

Pilot Urcu, Sergen Yalçın'a, “Sergen Hocam çıktığınız mücadeleler zaferle dolu olsun. Elbet bir gün kavuşacağız” anonsuyla jest yaptı. Anons üzerine uçakta alkış sesleri yükseldi.

Son güncelleme 15:14 | 31 Temmuz 2019
sergen yalçın yeni malatyaspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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