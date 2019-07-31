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Los Angeles Clippers isim ve logo değişikliğine hazırlanıyor
NBA

Los Angeles Clippers isim ve logo değişikliğine hazırlanıyor

Yeni sezon öncesinde kadrosunu Kawhi Leonard ve Paul George ile güçlendiren NBA Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Clippers, isminde ve logosunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

31 Temmuz 2019 08:39

Kawhi Leonard ve Paul George transferleriyle NBA’de yeni sezona en iddialı giren takımlarından biri olan Los Angeles Clippers’ta isim ve logo değişikliği gündeme geliyor.

TSN’de yer alan habere göre 2024 yılında yeni salonuna taşınmayı planlayan Los Angeles Clippers'ta, takım sahibi Steve Ballmer, bu değişikliğin organizasyona yeni bir marka kimliği kazandırma fırsatı olarak gördüğünü ve bu fırsatın hayatta bir kez geleceğini belirtti.

Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istediğini dile getiren Ballmer, yeni salona geçişle birlikte Clippers'ın logosunu, renklerini, adını değiştirmeyi düşünebilecekleri kaydetti.

“Kimliğimizi başka bir seviyeye taşımak için hayatımız boyunca önümüze gelecek tek bir fırsat var. Kesin olarak bir değişiklik olacağını söylemiyorum; ancak önümüzde bir fırsat var ve bu konu, taraftarlarınızla görüşmeniz gereken türden bir konu.”

NBA üzerinde inovatif teknolojilere en çok yatırım yapan takımlardan biri olan Clippers’ın sahibi Ballmer ayrıca, taraftarlara daha sürekleyici bir izleme deneyimi sunma odaklı hizmet verecek dijital içerikli uygulamalara yer vermek istediğini; “Dijital teknolojiyi spor izleme deneyimini ilerletmek için bir araç haline getirmek istiyorum.” sözleriyle dile getirdi.

Son güncelleme 08:39 | 31 Temmuz 2019
Los Angeles Clippers NBA
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2 Istanbul Basaksehir
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