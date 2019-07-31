İsviçre Federal Mahkemesi’nden Caster Semenya kötü haber!

Geçtiğimiz ay, Güney Afrikalı atlet Caster Semenya’nın itirazı üzerine İsviçre Federal Mahkemesi, IAAF’nin testosteron kısıtlama uygulamasını geçici olarak durdurmuştu.

The Guardian’da yer alan habere göre, geçici olarak durdurulan kuralın 28 Eylül’de başlayacak 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda uygulanacağını açıkladı.

Semenya’nın temyiz davasını görevli olan avukat Dorothee Schramm konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Hakimin usül kararının temyizin kendisi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Caster'ın temyizini sürdürmeye ve temel insan hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yarışın sonucuna her zaman bitiş çizgisinde karar verilir.” ifadelerini kullandı.

Caster Semenya ise Halkla İlişkiler Ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada görüşlerini; “Zor kazanılmış unvanımı Dünya Şampiyonası’nda koruyamayacak olmak beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Ancak bu karar beni, tüm kadın sporcuların insan hakları mücadelesini sürdürmekten caydırmayacak.” şeklinde belirtti. IAAF, kadınlar için belirtilen hormon düzeyinin üstünde olması sebebiyle Caster Semenya’nın, 800-1500 metre kadınlar kategorisinde yarışabilmesi için testosteron düşürücü ilaç kullanımını zorunlu kılmıştı. Sahip olduğu testosteron oranının, genetik olduğunu söyleyen Semenya, IAAF’nin kısıtlamasının adil olmadığını savunmuş, “Doğal, doğduğum gibi koşmak istiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

2 Olimpiyat, 3 Dünya Şampiyonluğu bulunan atlet, Güney Afrika’nın Eylül ayında Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası kadrosunda yer alıyor.