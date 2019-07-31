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Islam Slimani’nin ayrılmaya niyeti yok!
İngiltere Premier Lig

Islam Slimani’nin ayrılmaya niyeti yok!

Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen ve sarı lacivertli taraftarlara saç baş yolduran performans sergileyen Islam Slimani, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

SKOR DIŞ HABER 31 Temmuz 2019 11:33

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City forması giyen Islam Slimani, yeni sezonla ilgili planlarını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe’ye kiralanan 31 yaşındaki Cezayirli forvet, Süper Lig’de oynadığı 15 maçta sadece 1 gol atarken kaçırdığı goller nedeniyle sarı lacivertli kulübün istenmeyen adamı olmuştu.

Ersun Yanal’ın takımın başına gelmesiyle forma yüzü göremeyen ve Fenerbahçe’deki macerası hayal kırıklığı ile sona eren Slimani, gelecek sezonla ilgili düşüncelerini açıkladı.

Sezonun sona ermesinin ardından Cezayir Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu yaşayan Slimani, “Şimdi Leicester City’deyim. Neler olacağını göreceğiz. İki yıl daha kontratım var. Şimdilik önemli olan burada olmam. Önceliğim takımda kalmak. Burası dünyanın en iyi ligi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers’ın Slimani ile ilgili düşüncesi belirsizliğini koruyor.

Tecrübeli forvet 2016 yılında Sporting Lizbon’dan 30,5 milyon Euro’ya transfer edilmişti.

Son güncelleme 11:33 | 31 Temmuz 2019
Islam Slimani Leicester City
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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