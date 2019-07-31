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Hasan Ali Kaldırım’dan Fenerbahçe’ye kötü haber!
Fenerbahçe

Hasan Ali Kaldırım’dan Fenerbahçe’ye kötü haber!

Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, Bayern Münih ile oynanan Audi Cup mücadelesindeki sakatlığı nedeniyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

31 Temmuz 2019 16:00

Audi Cup’ta Bayern Münih ile karşılaşan Fenerbahçe’ye Hasan Ali Kaldırım’dan kötü haber geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında sağ ayağına aldığı darbe ile yerde kalan tecrübeli sol bek, maça devam edemedi ve mücadele sonunda koltuk değnekleri ile görüntülendi.

29 yaşındaki milli futbolcunun ayak tabanındaki zarlardan birinde yırtık olduğu ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sezon öncesi kampına katılmadan önce bireysel çalışmalarını yapan Hasan Ali Kaldırım, çalışkanlığı ile taraftarların takdirini topluyordu.

31 Temmuz 2019 Fenerbahçe`de Hasan Ali Kaldırım şoku! AUDI Cup`ta Bayern Münih`e konuk olan Fenerbahçe`de Hasan Ali Kaldırım şoku yaşandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:02 | 31 Temmuz 2019
Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım
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