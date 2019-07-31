Hasan Ali Kaldırım’dan Fenerbahçe’ye kötü haber!

Audi Cup’ta Bayern Münih ile karşılaşan Fenerbahçe’ye Hasan Ali Kaldırım’dan kötü haber geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında sağ ayağına aldığı darbe ile yerde kalan tecrübeli sol bek, maça devam edemedi ve mücadele sonunda koltuk değnekleri ile görüntülendi.

29 yaşındaki milli futbolcunun ayak tabanındaki zarlardan birinde yırtık olduğu ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sezon öncesi kampına katılmadan önce bireysel çalışmalarını yapan Hasan Ali Kaldırım, çalışkanlığı ile taraftarların takdirini topluyordu.

Fenerbahçe`de Hasan Ali Kaldırım şoku! AUDI Cup`ta Bayern Münih`e konuk olan Fenerbahçe`de Hasan Ali Kaldırım şoku yaşandı. İlgili Haberi Oku