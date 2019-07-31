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Galatasaray’da Seri takımla idmana çıktı
Galatasaray

Galatasaray’da Seri takımla idmana çıktı

Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray'ın yeni transferi Seri de takımla birlikte antrenmana çıktı.

31 Temmuz 2019 23:41

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman salonda core aktivasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra antrenman sahasında koordinasyon çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde interval koşular üzerinde duruldu.

Antrenmana Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Younes Belhanda'nın yanı sıra yeni transfer Jean Michael Seri de katıldı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 23:41 | 31 Temmuz 2019
galatasaray Jean-Michael Seri
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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