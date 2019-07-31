Galatasaray’da Emre Mor için son tango

CIMBOM, Teknik Direktör Fatih Terim'in gözdelerinden Emre Mor'un transferinde mutlu sona yakın. WBD Menajerlik CEO'su Erik Alonso, genç yıldızın Galatasaray'a transfer olduğunu Twitter hesabından “Anlaşma tamamlandı” diyerek duyurdu. Sarı-kırmızılıların, Emre'nin satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda Celta Vigo ile el sıkıştığı, bonservis opsiyonundaki anlaşmazlıklar nedeniyle transferin uzadığı öğrenildi.

BAVUL TOPLADI

İSPANYOL basını, Aslan'ın Emre'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağını, bir sonraki satıştan pay vereceğini belirtti. Genç yıldız daha önceki gibi yine “Bu kim” mesajıyla kafa karıştırdı ama transferin bitmek üzere olduğu öğrenildi. Babası Türk, annesi Makedon olan, 1997'de Danimarka'da doğan kanat oyuncusu, Nordsjaelland ve Dortmund maceralarının ardından Ağustos 2017'de 13 milyon Euro'ya Celta Vigo'ya transfer olmuştu.