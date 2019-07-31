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Galatasaray’da Emre Mor için son tango
Transfer Haberleri

Galatasaray’da Emre Mor için son tango

WBD Menajerlik CEO’su Alonso transferi duyurdu. Emre Mor “Bu kim” mesajıyla kafa karıştırdı ama Cimbom’un Celta ile anlaştığı öğrenildi

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 31 Temmuz 2019 07:41

CIMBOM, Teknik Direktör Fatih Terim'in gözdelerinden Emre Mor'un transferinde mutlu sona yakın. WBD Menajerlik CEO'su Erik Alonso, genç yıldızın Galatasaray'a transfer olduğunu Twitter hesabından “Anlaşma tamamlandı” diyerek duyurdu. Sarı-kırmızılıların, Emre'nin satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda Celta Vigo ile el sıkıştığı, bonservis opsiyonundaki anlaşmazlıklar nedeniyle transferin uzadığı öğrenildi.

BAVUL TOPLADI

İSPANYOL basını, Aslan'ın Emre'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağını, bir sonraki satıştan pay vereceğini belirtti. Genç yıldız daha önceki gibi yine “Bu kim” mesajıyla kafa karıştırdı ama transferin bitmek üzere olduğu öğrenildi. Babası Türk, annesi Makedon olan, 1997'de Danimarka'da doğan kanat oyuncusu, Nordsjaelland ve Dortmund maceralarının ardından Ağustos 2017'de 13 milyon Euro'ya Celta Vigo'ya transfer olmuştu.

Son güncelleme 07:41 | 31 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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