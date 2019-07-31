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Galatasaray’a transfer olan Emre Mor’un eşyaları çöpe atıldı!
Transfer Haberleri

Galatasaray’a transfer olan Emre Mor’un eşyaları çöpe atıldı!

Galatasaray'a transferinin açıklanması an meselesi olan Emre Mor için flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan haberlerde Emre Mor'un eşyalarının çöpe atıldığı belirtildi.

31 Temmuz 2019 13:21

Galatasaray’a transferi kısa süre sonra açıklanması beklenen ve Celta Vigo’da takım arkadaşlarıyla vedalaşan Emre Mor’un eşyaları, kulüp personelleri tarafından çöpe atıldığı bildirildi ve çeşitli fotoğraf kareleri paylaşıldı.

İspanya’nın El Desmarque Celta sitesinde yer alan haberde kulüpten ayrılan Emre’nin krampon kutuları ve çeşitli eşyalarının çöpe atıldığı ifade edildi.

Celta Vigo’nun 13 milyon Euro bonservis ücretiyle kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Emre, İspanyol ekibinde düzenli forma şansı bulamamış ve 4 kez kadro dışı kalmıştı.

Son güncelleme 13:38 | 31 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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