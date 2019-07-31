Galatasaray’a transfer olan Emre Mor’un eşyaları çöpe atıldı!

Galatasaray’a transferi kısa süre sonra açıklanması beklenen ve Celta Vigo’da takım arkadaşlarıyla vedalaşan Emre Mor’un eşyaları, kulüp personelleri tarafından çöpe atıldığı bildirildi ve çeşitli fotoğraf kareleri paylaşıldı.

İspanya’nın El Desmarque Celta sitesinde yer alan haberde kulüpten ayrılan Emre’nin krampon kutuları ve çeşitli eşyalarının çöpe atıldığı ifade edildi.

Celta Vigo’nun 13 milyon Euro bonservis ücretiyle kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Emre, İspanyol ekibinde düzenli forma şansı bulamamış ve 4 kez kadro dışı kalmıştı.