Flaş iddia… Henry Onyekuru, Monaco’ya 5 yıllık imza atacak!

Galatasaray’da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru, Monaco’ya transfer oluyor…

Fransızlar’ın önde gelen gazetelerinden L’Equipe’te yer alan haberine göre; Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen, Monaco 5 yıllık sözleşme teklif etti. Genç futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa’ya uçtu.

15 MİLYON EURO BONSERVİS

Onyekuru’nun bonservisini elinden bulunduran Everton’a 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtilen Monaco kısa süre içerisinde transferi resmiyete dökecek. 22 yaşındaki futbolcu Everton’da takım arkadaşlarıyla vedalaşarak yeni takımı için yola çıktı.

Yeni sezonda Monaco forması giyecek olan Onyekuru, geçen sezon Galatasaray ile 44 maç 16 gol ve 6 asist üretirken sarı kırmızılı forma ile 2 kupa sevinci yaşadı.