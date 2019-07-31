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Flaş iddia… Henry Onyekuru, Monaco’ya 5 yıllık imza atacak!
Transfer Haberleri

Flaş iddia… Henry Onyekuru, Monaco’ya 5 yıllık imza atacak!

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Henry Onyekuru hakkında Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Ünlü L'Equipe gazetesi Onyekuru'nun Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 31 Temmuz 2019 16:30

Galatasaray’da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru, Monaco’ya transfer oluyor…

Fransızlar’ın önde gelen gazetelerinden L’Equipe’te yer alan haberine göre; Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen, Monaco 5 yıllık sözleşme teklif etti. Genç futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa’ya uçtu.

15 MİLYON EURO BONSERVİS

Onyekuru’nun bonservisini elinden bulunduran Everton’a 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtilen Monaco kısa süre içerisinde transferi resmiyete dökecek. 22 yaşındaki futbolcu Everton’da takım arkadaşlarıyla vedalaşarak yeni takımı için yola çıktı.

Yeni sezonda Monaco forması giyecek olan Onyekuru, geçen sezon Galatasaray ile 44 maç 16 gol ve 6 asist üretirken sarı kırmızılı forma ile 2 kupa sevinci yaşadı.

Son güncelleme 16:30 | 31 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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