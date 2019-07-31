FIFA’dan devrim gibi karar! Kadınlar Dünya Kupası…

Fransa’da düzenlenen ve ABD’nin şampiyon olduğu FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın sona ermesinden bir ay sonra FIFA, flaş bir karara imza attı. Kadınlar Dünya Kupası’nda yarışacak takım sayısı arttırıldı.

FIFA’nın yaptığı açıklamaya göre 2023 yılında düzenlenecek FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda 32 takım yer alacak.

İsviçre Federal Mahkemesi`nden Caster Semenya kötü haber! Güney Afrikalı ünlü atlet Caster Semenya, Uluslararası Atletizm Federasyonu`nun (IAAF) geçici olarak durdurulan testosteron azaltıcı ilaç almasını öngören kuralının tekrar yürürlüğe girmesiyle Katar`da düzenlenecek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası`nda yarışamayacak. İlgili Haberi Oku

Bu kararın ardından FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar, bir üst tura yükselecek. Böylece grubunda üçüncü olan takımlar artık bir üst tura yükselme şansı yakalayamayacak.