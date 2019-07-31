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FIFA’dan devrim gibi karar! Kadınlar Dünya Kupası…
Dünyadan Futbol

FIFA’dan devrim gibi karar! Kadınlar Dünya Kupası…

FIFA, Kadınlar Dünya Kupası'nda yer alacak takım sayısının arttırıldığını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 31 Temmuz 2019 23:54

Fransa’da düzenlenen ve ABD’nin şampiyon olduğu FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın sona ermesinden bir ay sonra FIFA, flaş bir karara imza attı. Kadınlar Dünya Kupası’nda yarışacak takım sayısı arttırıldı.

FIFA’nın yaptığı açıklamaya göre 2023 yılında düzenlenecek FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda 32 takım yer alacak.

31 Temmuz 2019 İsviçre Federal Mahkemesi`nden Caster Semenya kötü haber! Güney Afrikalı ünlü atlet Caster Semenya, Uluslararası Atletizm Federasyonu`nun (IAAF) geçici olarak durdurulan testosteron azaltıcı ilaç almasını öngören kuralının tekrar yürürlüğe girmesiyle Katar`da düzenlenecek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası`nda yarışamayacak. İlgili Haberi Oku

Bu kararın ardından FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar, bir üst tura yükselecek. Böylece grubunda üçüncü olan takımlar artık bir üst tura yükselme şansı yakalayamayacak.

Son güncelleme 23:54 | 31 Temmuz 2019
fifa Kadınlar Dünya Kupası
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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