SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ‘Cumhuriyetçi’lerin hayatlarından 1 gün daha çalınmamalı!
Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım şoku!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım şoku!

AUDI Cup'ta Bayern Münih'e konuk olan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku yaşandı.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 31 Temmuz 2019 08:03

Allianz Arena’da düzenlenen Audi Kupası’nda Fenerbahçe, Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

Ersun Yanal’ın ilk 11’de başlattığı milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım mücadelenin ilk yarısında sakatlandı. Hasan Ali Kaldırım’ın saha kenarına gelip tedavi olduğu sırada Fenerbahçe kalesinde ilk golü gördü. Geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Hasan Ali Kaldırım 24. dakikada oyundan çıkarken yerine Dirar sahaya girdi.

Hasan Ali Kaldırım’ın maç sonrası sahadan koltuk değnekleri ile ayrılması sakatlığının ciddi olabileceğini akıllara getirdi. Hasan Ali Kaldırım kendisine yöneltilen sakatlığı ile ilgili soruya ‘Topuğumda sorun var basamıyorum’ cevabını verdi.

Son güncelleme 08:48 | 31 Temmuz 2019
bayern münih Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım sakatlık
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR