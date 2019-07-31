Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım şoku!

Allianz Arena’da düzenlenen Audi Kupası’nda Fenerbahçe, Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

Ersun Yanal’ın ilk 11’de başlattığı milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım mücadelenin ilk yarısında sakatlandı. Hasan Ali Kaldırım’ın saha kenarına gelip tedavi olduğu sırada Fenerbahçe kalesinde ilk golü gördü. Geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Hasan Ali Kaldırım 24. dakikada oyundan çıkarken yerine Dirar sahaya girdi.

Hasan Ali Kaldırım’ın maç sonrası sahadan koltuk değnekleri ile ayrılması sakatlığının ciddi olabileceğini akıllara getirdi. Hasan Ali Kaldırım kendisine yöneltilen sakatlığı ile ilgili soruya ‘Topuğumda sorun var basamıyorum’ cevabını verdi.