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İlk 11’ler belli oldu! Fenerbahçe Real Madrid saat kaçta? AUDİ Cup’ta üçüncülü maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe

İlk 11’ler belli oldu! Fenerbahçe Real Madrid saat kaçta? AUDİ Cup’ta üçüncülü maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe AUDİ Cup maçında Bayern Münih’le 6-1 yenilmesiyle, Tottenham'a 1-0 yenilen Real Madrid karşılaşacak. Real Madrid Fenerbahçe maçı galibi turnuvayı üçüncü olarak tamamlayacak. Tek maçlı eleme usülüne göre oynanacak karşılaşmada 90 dakikanın berabere bitmesi halinde penaltı atışlarına geçilecek. Peki, Fenerbahçe Real Madrid ne zaman saat kaçta hangi kanalda? AUDİ Cup üçüncülük maçı ne zaman

31 Temmuz 2019 17:12

Fenerbahçe AUDİ Cup ilk maçında Bayern Münih’e 6-1 yenilmesinin ardından üçüncülük maçında Real Madrid karşısına çıkıyor. Kabus gibi geçen maçın ardından bir başka dünya devi ile Fenerbahçe bu kez Real Madrid’i yenerek teselli bulmak istiyor. Fenerbahçe’nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, Bayern Münih ile oynanan Audi Cup mücadelesindeki sakatlığı nedeniyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Peki Fenerbahçe Real Madrid maçı saat kaçta? AUDİ Cup’ta üçüncülü maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

AUDİ Cup’un üçüncülük mücadelesi kapsamında oynanacak olan Real Madrid Fenerbahçe maçı, 31 Temmuz Çarşamba akşamı saat 19.00’da oynanacak. D-Smart Smart Spor canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE AUDİ CUP KADROSU

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

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FENERBAHÇE REAL MADRİD İLK 11

Real Madrid'in Fenerbahçe karşısındaki 11'i: Keylor Navas, Varane, Nacho, Kroos, Benzema, Marcelo, Valverde, Odriozola, Isco, Vinicius, Hazard

Fenerbahçe'nin Real Madrid maçı 11'i: Altay, Reyes, Jailson, Murat Sağlam, Dirar, Alper, Ozan, Ferdi, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

Son güncelleme 18:31 | 31 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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