Ersun Yanal, Fenerbahçe Bayern Münih maçı sonrası konuştu: ‘Skordan başka şeylere bakıyorum’

Fenerbahçe’nin Audi Cup’ta ev sahibi Bayern Münih’e 6-1 yenildiği maç sonrası Ersun Yanal basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Ersun Yanal’ın ifadeleri:

“Oyuncularımızın neler yapabileceğini görmek adına önemli bir maçtı. Oyunun içindeki pozisyonları tek tek değerlendirmek yerine gollerden sonra oyundan düştüğümüz anları kaldırmamız gerekiyor. Henüz derin bir kadromuz yok ve sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Kısa sürede üst seviyeye çıkacağız. Oyuncuların bazıları mevkilerinde oynamadı, onların hatalarına kendilerine mal etmiyorum.

MAÇ SONUCU | Bayern Münih 6-1 Fenerbahçe | Audi Cup 2019 Bayern Münih Fenerbahçe maçı ile Audi Cup`ta heyecan devam etti. Alman devi Fenerbahçe`yi 6-1`lik skorla farklı mağlup etti. Fenerbahçe yarın üçüncülük maçında Real Madrid`le karşılaşacak. İlgili Haberi Oku

Skordan başka şeylere bakıyorum. Birkaç gün önce başka takımlar da böyle skorlar aldılar. Dirar henüz iki gün önce geldi ve takımla bir antrenman yaptı. Bu tip maçlarda hatalar şefkatle karşılanmalı. Bu olayın bir daha yaşanacağını düşünmüyorum. Hasan Ali’nin sakatlığının ağır olduğunu düşünmüyorum, yarın sonucu alacağız. Tekrar incelemeden sonra belli olacaktır.”

Yanal, Dirar’ın tribünlerin tepkisinden sonras oyundan çıkmak istemesi hakkında ise “Bizler severken fazla sevdiğimizde canımızı acıtabiliriz, sevgiyi de abartabiliriz. Nabil’i sonrasında alkışladılar. Sol bekte oynadı ve onun mevkisi değildi. Nabil çok mücadele eden, koşan, takımı için her pozisyonu oynayan çok düzgün bir profil” ifadelerini kullandı. Bayern Münih Fenerbahçe maçında şok! Nabil Dirar sahayı terk etmeye çalıştı! Nabil Dirar taraftarların kendisini ıslıklamasına tepki gösterdi ve durup topu taca atarak oyunu terk etmek için kenara yöneldi! Nabil Dirar, Ersun Yanal ve yedek kulübesindeki arkadaşlarının telkinleriyle sahaya döndü. İlgili Haberi Oku