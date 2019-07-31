SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: Enflasyon raporu açıklandı! Yıl sonu tahmini değişti
Denizlispor, Radoslaw Murawski’ye imza attırdı
Transfer Haberleri

Denizlispor, Radoslaw Murawski’ye imza attırdı

Yukatel Denizlispor, Palermo forması giyen 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

31 Temmuz 2019 12:51

Yukatel Denizlispor, Polonyalı oyuncu Radoslaw Murawski'yi kadrosuna dahil etti. Genç oyuncu, Denizli'ye geldiğinde ilk olarak takımın maçlarını oynayacağı Atatürk Stadyumu’na giderek Başkan Ali Çetin ile bir araya geldi ve oyuncunun Denizli'ye geldiğini Başkan Çetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ardından sağlık kontrolüne giden oyuncu kulüp tesislerinde 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Radoslaw Murawski'nin imza törenine Başkan Yardımcıları Nevzat Yakı, Ramazan Erbil, Mali Asbaşkan Fikret Onur, Tesislerden Sorumlu Asbaşkan İsmail Bay katıldı. Genç futbolcu imza töreninin ardından Afyonkarahisar'da kamp yapan takıma katılmak üzere yola çıktı.

Son güncelleme 12:51 | 31 Temmuz 2019
denizlispor Radoslaw Murawski
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR