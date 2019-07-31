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Denizlispor – Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı
Galatasaray

Denizlispor – Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı

Süper Lig’in ilk haftasında Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. Mücadelede en düşük bilet fiyatı kale arkası 100 TL olarak belirlendi.

31 Temmuz 2019 15:27

2019-2020 Süper Lig'in en heyecanlı karşılaşmalarından biri ilk hafta Denizli'de oynanacak. Geçen sezon 1. Lig'i şampiyon olarak bitiren Yukatel Denizlispor ile aynı sezon Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray karşılaşacak. Denizli'de oynanacak maç için kombine satışlarında artış yaşanırken maç bileti fiyatları da açıklandı.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Denizlispor – Galatasaray maç bileti fiyatları; kale arkası 100 TL, maraton 200 TL, A Alt+A Üst+E Üst 300 TL, D Üst ve B Üst 400 TL olarak belirlendi. Kombinelerde ise loca önünün 2 bin TL, VIP’in 4 bin TL olduğu açıkladı.

Ayrıca Galatasaray maçında loca önleri 400 TL, VIP 750 TL, E Alt tribünü ise 300 TL’den satılacağı kaydedildi. Biletler 1 Ağustos tarihinde satışa başlanacak.

Son güncelleme 15:27 | 31 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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