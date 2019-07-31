CANLI YAYIN | Real Madrid Fenerbahçe (Audi Cup üçüncülük maçı) 0-0

Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleşen 2 gün süreli futbol turnuvası AUDI Cup, Real Madrid Fenerbahçe maçıyla devam ediyor… Turnuvanın finalinde yarı finalde rakiplerini mağlup eden Bayer Münih ile Tottenham şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ile Real Madrid ise üçüncülük için kozlarını paylaşıyor.

Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham ve Fenerbahçe’nin yer aldığı Audi Cup’ta son maçlar oynanıyor. Kabus gibi geçen ve farklı bir mağlubiyet alınan Bayern Münih maçının ardından Real Madrid karşısına çıkan sarı lacivertliler teselli arıyor. Tottenham’a ilk maçta 1-0 mağlup olan Real Madrid ise galibiyetsiz devam ettiği hazırlık sürecinde Fenerbahçe maçıyla silkelenme amacında... Real Madrid Fenerbahçe maçını dakika dakika SKOR’dan canlı olarak takip edebilirsiniz. Peki Fenerbahçe Real Madrid maçı saat kaçta? AUDİ Cup'ta üçüncülük maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE REAL MADRİD İLK 11

Real Madrid’in Fenerbahçe karşısındaki 11’i: Keylor Navas, Varane, Nacho, Kroos, Benzema, Marcelo, Valverde, Odriozola, Isco, Vinicius, Hazard

Fenerbahçe’nin Real Madrid maçı 11’i: Altay, Reyes, Jailson, Murat Sağlam, Dirar, Alper, Ozan, Ferdi, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

REAL MADRİD FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

REAL MADRİD FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

AUDİ Cup'un üçüncülük mücadelesi kapsamında oynanacak olan Real Madrid Fenerbahçe maçı, 31 Temmuz Çarşamba akşamı (bugün) saat 19.00'da oynanacak. D-Smart Smart Spor canlı olarak izlenebilecek.