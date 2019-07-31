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CANLI YAYIN | Real Madrid Fenerbahçe (Audi Cup üçüncülük maçı) 0-0
Fenerbahçe

CANLI YAYIN | Real Madrid Fenerbahçe (Audi Cup üçüncülük maçı) 0-0

Fenerbahçe Real Madrid Audi Cup üçüncülük maçında karşı karşıya... Dün oynanan maçta Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan sarı lacivertliler son maçta teselli bulmak istiyor. Real Madrid Fenerbahçe maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz. Ayrıca Real Madrid Fenerbahçe canlı izle linki de haberimizde... Peki, Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...

31 Temmuz 2019 18:07

Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleşen 2 gün süreli futbol turnuvası AUDI Cup,  Real Madrid Fenerbahçe maçıyla devam ediyor…  Turnuvanın finalinde yarı finalde rakiplerini mağlup eden Bayer Münih ile Tottenham şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ile Real Madrid ise üçüncülük için kozlarını paylaşıyor.

Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham ve Fenerbahçe’nin yer aldığı Audi Cup’ta son maçlar oynanıyor. Kabus gibi geçen ve farklı bir mağlubiyet alınan Bayern Münih maçının ardından Real Madrid karşısına çıkan sarı lacivertliler teselli arıyor. Tottenham’a ilk maçta 1-0 mağlup olan Real Madrid ise galibiyetsiz devam ettiği hazırlık sürecinde Fenerbahçe maçıyla silkelenme amacında... Real Madrid Fenerbahçe maçını dakika dakika SKOR’dan canlı olarak takip edebilirsiniz. Peki Fenerbahçe Real Madrid maçı saat kaçta? AUDİ Cup'ta üçüncülük maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE REAL MADRİD İLK 11

Real Madrid’in Fenerbahçe karşısındaki 11’i: Keylor Navas, Varane, Nacho, Kroos, Benzema, Marcelo, Valverde, Odriozola, Isco, Vinicius, Hazard

Fenerbahçe’nin Real Madrid maçı 11’i: Altay, Reyes, Jailson, Murat Sağlam, Dirar, Alper, Ozan, Ferdi, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

REAL MADRİD FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

REAL MADRİD FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

AUDİ Cup'un üçüncülük mücadelesi kapsamında oynanacak olan Real Madrid Fenerbahçe maçı, 31 Temmuz Çarşamba akşamı (bugün) saat 19.00'da oynanacak. D-Smart Smart Spor canlı olarak izlenebilecek.

Son güncelleme 19:01 | 31 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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