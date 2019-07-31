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CANLI İZLE: Bayern Münih Tottenham AUDİ Cup final maçı!
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CANLI İZLE: Bayern Münih Tottenham AUDİ Cup final maçı!

Bayern Münih Tottenham maçı ile AUDİ Cup şampiyonu belli olacak. Fenerbahçe Real Madrid maçı Smart Spor canlı yayını ile ekranlara gelecek. AUDİ Cup canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

31 Temmuz 2019 21:12

AUDİ Cup’ta heyecan bugün oynanacak final ile devam ediyor. Dün akşam oynanan maçlarda Bayern Münih 6-1 ve Tottenham ise 1-0 skor ile adını finale yazdırmayı başarmıştı. Zorlu mücadele eksiklerle çıkacak iki takımın mücadelesi heyecanla bekleniyor. İşte Bayern Münih Tottenham D Smart canlı yayını…

BAYERN MÜNİH TOTTENHAM CANLI İZLE

TOTTENHAM BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

AUDİ Cup’un final mücadelesinde Tottenham, Bayern Münih ile 31 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30’da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Spor Smart canlı yayını ile ekranlara gelecek.

Son güncelleme 21:12 | 31 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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