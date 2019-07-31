CANLI İZLE: Bayern Münih Tottenham AUDİ Cup final maçı!

AUDİ Cup’ta heyecan bugün oynanacak final ile devam ediyor. Dün akşam oynanan maçlarda Bayern Münih 6-1 ve Tottenham ise 1-0 skor ile adını finale yazdırmayı başarmıştı. Zorlu mücadele eksiklerle çıkacak iki takımın mücadelesi heyecanla bekleniyor. İşte Bayern Münih Tottenham D Smart canlı yayını…

BAYERN MÜNİH TOTTENHAM CANLI İZLE

TOTTENHAM BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

AUDİ Cup’un final mücadelesinde Tottenham, Bayern Münih ile 31 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30’da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Spor Smart canlı yayını ile ekranlara gelecek.