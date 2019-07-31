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Beşiktaş’ın Avusturya kampında hazırlıkları devam ediyor
Beşiktaş

Beşiktaş’ın Avusturya kampında hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

31 Temmuz 2019 16:13

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman; denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Denge, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, kondisyon koşuları ve streching çalışması ile sona erdi. Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı’nın da takip ettiği antrenman 1,5 saate yakın sürdü. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında TSİ 19.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 16:13 | 31 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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