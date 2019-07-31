Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan takıma yakın takip!

Beşiktaş, Avusturya kampının 8’inci gününe sabah yaptığı idmanla başladı.

Dünü izinli geçiren siyah beyazlılar, Abdullah Avcı yönetiminde 1.5 saat süren kondisyon antrenmanı yaptı.

Takım toplantısının ardından ısınma koşuları yapan futbolcular kondisyon ve kuvvetlenme hareketlerinin olduğu istasyon çalışmasına geçti.

Bu hareketler esnasında baş dönmesi yaşayan Dorukhan’a saha kenarında kulüp doktoru Murat Çevik tarafından müdahale edildi. Genç futbolcu ilaç tedavisinin ardından antrenmana devam etti.

Öte yandan Quaresma, Douglas ve Adem Ljajic de antrenmanı 15 dakika erken bitirdiler.

BAŞKAN FİKRET ORMAN ANTRENMANI İZLEDİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün akşam Avusturya’ya gelerek takım kampını ziyaret etti.

Bu sabah da idmana gelen Orman, saha kenarında Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, Futbol Direktörü Ali Naibi ve Operasyon Sorumlusu Tuğkan Keçecioğlu ile kısa bir toplantı yaptı. Daha sonra teknik direktör Abdullah Avcı ile de bir araya gelen Orman, tecrübeli teknik adamın doğum gününü de kutladı.

Avusturya kampında 2 gün kalacak olan başkan Fikret Orman yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Nice mutlu yıllara Abdullah Avcı, iyi ki doğdun #Beşiktaş pic.twitter.com/ZydiZQ7t6C — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 30, 2019

ABDULLAH AVCI’DAN DORUKHAN’A ÖZEL PROGRAM

Yeni sistemin kilit oyuncularından biri olan Dorukhan, sabahki antrenmanın ardından Abdullah Avcı’nın belirlediği program dahilinde ekstra çalışma yaptı.

Genç futbolcu, yardımcı antrenör Orhan Ak ile beraber mini kaleye ara pas ve ani çıkış çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Avusturya’daki hazırlıklarına bu akşam yapacağı idman ile devam edecek.