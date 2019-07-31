Son dakika! Abdurrahim Albayrak, Emre Mor transferini açıkladı

Abdurrahim Albayrak İspanyol ekibi Celta Vigo’da forma giyen milli futbolcu Emre Mor’un transferi hakkında yaptığı açıklamada, “Birazdan Emre Mor’un transferi için KAP’a bildirim yapacağız” dedi.

22 yaşındaki futbolcu 2017-2018 sezonu başında Alman ekibi Borussia Dortmund’dan 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Celta Vigo’ya transfer olmuştu.

İspanyol ekibine rekor transfer bedeliyle gelen Emre Mor, iki sezonda 40 maçta forma giyerken, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

FALCAO VE DIAGNE CEVABI

Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao sorusuna ise ”Bitenleri söylüyoruz. Daha fazla bir şey söyleyemem.” diye cevap verdi. Diagne’nin satışı hakkında sorulan soruya ise ”Şu anda öyle bir şey yok” diyerek karşılık verdi.

Transferi açıklayan deneyimli yönetici, gazeteciler ile şakalaşırken ”Dünyanın en iyi antrenörlerinden biri olan Fatih Terim’in tişörtlerini vereceğim şimdi onlara” sözlerini de kullandı.