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UEFA’dan hakem Halil Umut Meler’e görev
Uefa Avrupa Ligi

UEFA’dan hakem Halil Umut Meler’e görev

Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Linfield ile Torshavn arasında 1 Ağustos'ta oynanacak maçı yönetecek.

30 Temmuz 2019 14:43

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’i Avrupa Ligi’ndeki Linfield-Torshavn maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Halil Umut Meler, Kuzey İrlanda’nın Linfield ile Faroe Adaları’nın Torshavn takımları arasında 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu müsabakasını yönetecek.

Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’taki Windsor Park Stadı’nda TSİ 21.45’te başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Son güncelleme 14:43 | 30 Temmuz 2019
Halil Umut Meler uefa avrupa ligi
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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