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Son dakika! Galatasaray’da flaş istifa KAP’a bildirildi!
Galatasaray

Son dakika! Galatasaray’da flaş istifa KAP’a bildirildi!

Son dakika! Galatasaray'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin'in, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği KAP'a bildirildi!

30 Temmuz 2019 18:36

Galatasaray’da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ekonomist Emre Alkin, Yönetim Kurulu’ndan istifa etti.

Flaş istifa KAP’a bildirilirken açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Emre Alkin, 30.07.2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Alkın’ın yoğun programı yüzünden toplantılara katılamadığı ve bu yüzden istifa ettiği öğrenildi.

Not: Bağımsız üyeler, Galatasaray’ın Sportif AŞ operasyonunda yer alan ve “Seçilmiş Yönetim Kurulu” üyelerinden farklı olarak dışarıdan göreve getirilen profesyonel üyelerdir.

30 Temmuz 2019 Fransızlar duyurdu! `Falcao Galatasaray`a gidiyor, Diaz geliyor` Günlerdir Galatasaray`ın transfer gündeminden düşmeyen Radamel Falcao için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. L`Equipe Kolombiyalı golcünün Galatasaray ile anlaşmak üzere olduğunu yazdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:57 | 30 Temmuz 2019
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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