Son dakika! Galatasaray’da flaş istifa KAP’a bildirildi!

Galatasaray’da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ekonomist Emre Alkin, Yönetim Kurulu’ndan istifa etti.

Flaş istifa KAP’a bildirilirken açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Emre Alkin, 30.07.2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Alkın’ın yoğun programı yüzünden toplantılara katılamadığı ve bu yüzden istifa ettiği öğrenildi.

Not: Bağımsız üyeler, Galatasaray’ın Sportif AŞ operasyonunda yer alan ve “Seçilmiş Yönetim Kurulu” üyelerinden farklı olarak dışarıdan göreve getirilen profesyonel üyelerdir.

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