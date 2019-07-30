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Şeref Nasır: ‘Ekonomiyi iyi bilen başkan gelmeli’
Beşiktaş

Şeref Nasır: ‘Ekonomiyi iyi bilen başkan gelmeli’

Beşiktaş Divan Başkanlığı'na adaylığını koyan Şeref Nasır kulübün röntgenini çekti. Nasır, “Benim başkanımın hayatına dikkat etmesi gerekir. Fikret Orman şu anda karşımda olsa ‘Biraz dinlen, ekonomiyi iyi bilen bir başkan gelsin’ derdim." dedi.

SKOR ÖZEL HABER 30 Temmuz 2019 08:21

Beşiktaş’ta 5 yıl yaptığı divan başkanlığına yeniden aday olan Şeref Nasır, SÖZCÜ'ye özel açıklamalarda bulundu. 17 sene de yöneticilik yapan Nasır, 1 Ağustos'ta yapılacak Divan Başkanlığı seçimi öncesi çarpıcı ifadeler kullandı. Fikret Orman'a, 5 yıl önce ‘Biz ızdırap çekerken böyle hafif pozlar  vermeyin' dediği için için cezalandırıldığını söyleyen Nasır şöyle konuştu: “Benim başkanımın hayatına dikkat etmesi gerekir. Şu anda karşımda olsa ‘Biraz dinlen, ekonomiyi iyi bilen bir başkan gelsin' derim.”

KATARLI ALIR DİYE KORKUYORUM

“Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olduğumuzda 780 milyon TL para girdi. 366 milyon TL zarar ettik. İçime oturdu. Bankalar Birliği anlaşması ile 290 milyon TL para alındı, tahmin ediyorum 2-3 yönetici dışında nasıl bir anlaşma bilinmiyor. Divan kuruluna bunu anlatmak zorundaydı. Bir sabah uyandığımda Katarlı biri mi kulübü satın alacak diye korkuyorum. Bu kulüp her şeyi doğru yapsa ancak 5-6 yıl sonra nefes alır. Süleyman Ağabey (Seba) şimdi olsa üzüntüden ‘Ben gidiyorum' derdi ve giderdi.”

SERGEN YALÇIN GELMELİYDİ

“Sergen gelseydi Beşiktaş iyi yol alırdı. Avcı, baskı ve mali sorunları ilk kez yaşayacak. Kongrede ‘bindirilmiş kıtalar' oy kullanıyor. Anadolu'dan getirilip ağırlandıklarını duyuyoruz.”

Son güncelleme 08:21 | 30 Temmuz 2019
beşiktaş şeref nasır
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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