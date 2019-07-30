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Ronaldinho’nun zor günleri! 57 mülke el konuldu…
Dünyadan Futbol

Ronaldinho’nun zor günleri! 57 mülke el konuldu…

Brezilya ve Dünya futbolunun efsane isimlerinden biri olarak gösterilen Ronaldinho, biriken borçları sebebiyle problem yaşamaya başladı.

30 Temmuz 2019 08:45

Kariyerinde iki kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Ronaldinho borçları nedeniyle zor günler geçiriyor. Brezilya basınından çıkan haberlere göre Sambacı’nın 2.51 milyon dolarlık ceza sebebiyle Rio Grande do Sul Mahkemesi tarafından 57 adet mülküne el konuldu.

2.06 milyon dolarlık ihtarname ve vergi borcu bulunan Ronaldinho'ya ulusal Hazine Başsavcısı, 793 bin dolar da ceza verdi. Ronaldinho'nun avukatı Sergio Felco Queroz, Ronaldinho'nun borçları yapılandırmaya yönelik anlaşma yaptığını ifade etse de resmi sistemde bu borçların aktif olarak gözüktüğü bildirildi.

Efsane futbolcuya çifte pasaportu olmasına rağmen yurt dışına çıkma yasağı da konuldu.

Son güncelleme 08:45 | 30 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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